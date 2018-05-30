Жлобин: в музее открывается выставка, посвящённая юбилею Пиревичского храма

Завтра в историко-краеведческом музее открывается выставка материалов, посвящённых 115-летию с момента освящения Пиревичского храма Всех Святых.

Это культовое сооружение – одно из немногих в Беларуси, в котором шли службы и в годы советской власти. Церковь является памятником архитектруры и включёна в золотое туристическое кольцо Гомельщины. Большая часть представленных на выставке материалов – это краеведческие исследования и публикации сотрудника райгазеты «Новы дзень» Николая Шуканова.

Продлится выставка до 10 июня.

Н.ВОРОНОВИЧ.

Фото сайта eparhiya.by

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