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Жлобин: в музее открывается выставка, посвящённая юбилею Пиревичского храма

31.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Жлобин: в музее открывается выставка, посвящённая юбилею Пиревичского храма

Завтра в историко-краеведческом музее открывается выставка материалов, посвящённых 115-летию с момента освящения Пиревичского храма Всех Святых.

Это культовое сооружение – одно из немногих в Беларуси, в котором шли службы и в годы советской власти. Церковь является памятником архитектруры и включёна в золотое туристическое кольцо Гомельщины. Большая часть представленных на выставке материалов – это краеведческие исследования и публикации сотрудника райгазеты «Новы дзень» Николая Шуканова.

Продлится выставка до 10 июня.

Н.ВОРОНОВИЧ.

Фото сайта eparhiya.by

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Завтра в историко-краеведческом музее открывается выставка материалов, посвящённых 115-летию с момента освящения Пиревичского храма Всех Святых. Это...
 
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