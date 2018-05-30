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Ученица Логишинской школы заняла 3-е место в творческом конкурсе о журналистах Брестчины

31.05.2018 — Разное | Полесская правда  
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Ученица Логишинской школы заняла 3-е место в творческом конкурсе о журналистах Брестчины
Ученица 11 класса Логишинской средней школы Валерия Селицкая заняла 3-е место в номинации «Творческий портрет современного регионального журналиста» в региональном заочном конкурсе творческих работ студентов и учащихся старших классов «Журналисты Брестчины: ориентиры творческого поиска», который был призван заинтересовать учащуюся молодежь Брестчины в журналистике и публицистике, как сферам творческой деятельности и реализовать творческие способности молодых авторов.

Организаторами конкурса выступили кафедра русской литературы и журналистики филологического факультета УО «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина», отдел воспитательной работы с молодежью.

Предлагаем вашему вниманию представленную на конкурс работу Валерии Селицкой.

Свет несущая

Каждый человек талантлив по-своему, но нужно обнаружить этот талант, выбрать правильный путь в жизни. Кто-то хочет стать врачом, кто-то инженером, строителем, геологом… А Мария Ивановна Ляшук стала журналистом.

Родилась Мария Ивановна в деревне Тобулки Пинского района, в краю, воспетом полесской ласточкой – Евгенией Янищиц.

На юбилейном творческом вечере Мария Ивановна Ляшук, лауреат конкурса «Золотое перо-2009» вспоминала, что тяга к художественному слову, интерес к литературе были в душе всегда, что писать начала ещё в школьные годы. Первое стихотворение было напечатано в детской республиканской газете «Піянер Беларусі», когда девочка училась в четвертом классе.

Творческий вечер – праздник осознания своего великого предназначения, благородства и значимости профессии журналиста. Праздник, который воодушевляет на такой сложный, но необходимый труд.

Марию Ивановну Ляшук не нужно представлять читателю: её имя известно достаточно хорошо. Её очерки, заметки, статьи на самые разнообразные злободневные темы читаются и перечитываются не раз. В каждой строке чувствуется частица её сердца, иногда радостная, чаще проблемно – размышляющая. Статьи талантливой журналистки – это уроки моральности, высокой духовности, помогающие читателю верно определиться в жизни.

В 1978 году после окончания факультета журналистики Белорусского государственного университета вернулась Мария Ляшук в Пинск. Работала корреспондентом в газете «Пінскі веснік», редактором местного радио в трикотажном объединении «Полесье». В 1996 году возглавила редколлегию любимой городской газеты «Пінскі веснік».

Удивительно легко читаются сочинения Марии Ивановны Ляшук, великой труженицы, хорошо известной читателям по её публикациям в газетах «Рэспубліка», «Народная газета», «Заря», в журналах «Гаспадыня», «Алеся», «Нёман» и других печатных изданиях. Каждое слово – взвешенное, каждое выражение – ёмкое, шлют нам из глубины её поэтической души сигналы, полные любви к миру и человеку. Конкретному, определённому, отдельному.

С замиранием сердца беру в руки сборник новелл и стихов «Благословлённые небом». (Сборник с дарственной надписью автора бережно хранится в нашей горпоселковой библиотеке). Что несет мне новая встреча с любимым автором?

Уже само название включенных в сборник рассказов («Доброта начинается с мелочи», «Знамение судьбы», «И верой спасется надежда») каким-то особенным светом, спокойствием наполняет душу.

Читаю строку за строкой, и кажется,  что  слышу ровный, спокойный, но уверенный, порой даже настойчивый,  голос автора:

– Дорогой друг! Куда же ты торопишься, бежишь? Остановись! Подумай. Подними глаза к Небу – Вечности! Посмотри на Землю, на людей, тебя окружающих. Сколько ты можешь принести счастья, радости другим, начиная с самых близких, родных. А творя добро, ты сам станешь добрее, мудрее, увереннее в жизни, успешнее в делах…

Каждая публикация Марии Ляшук – это, несомненно, журналистское свидетельство бережного, тактичного отношения к человеку. Даже присутствующий в её работах юмор удивительно светлый. Нисколько не унижая человека, она мудро заставляет взглянуть на себя со стороны, увидеть свои недостатки.

Соприкосновение с миром Марии Ляшук побуждает задуматься о смысле жизни, сделать выбор между любовью и ненавистью, между добром и злом, между верой и неверием – возвеличивая в каждом из нас человеческое начало.

Откуда же столько света в душе лауреата премии Белорусского союза женщин, члена Союза писателей Беларуси, члена правления Брестского отделения писателей Беларуси, председателя клуба литераторов Пинщины «Пiнчукi»? В чём секрет её неиссякаемого человеколюбия, неугасающего творческого горения?

Ответ я прочитала в глазах этой мудрой, необыкновенно скромной женщины. В них бездонность полесского неба, доброта и любовь. Любовь к миру и человеку. В этом всеобъемлющем чувстве любви, на мой взгляд, неповторимость Марии Ивановны Ляшук, никогда не теряющей связи с родной землёй, питающей её душу родниками Любви.

Не боюсь повториться: безграничная доброта, открытость, милосердие, скромность, сострадание, принципиальность, грамотность, эрудиция, профессиональная компетентность – яркие штрихи творческого портрета талантливого, яркого, самобытного журналиста и писателя. А бодрость духа, ясность ума, свежесть впечатлений, восприимчивость чувств, несомненно, те угольки, которые еще долго будут раздувать костер ее творческого горения.

 
 
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> Ученица 11 класса Логишинской средней школы Валерия Селицкая заняла 3-е место в номинации «Творческий портрет современного регионального журналиста» в...
 
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