Витебская милиция ищет родителей полуторагодовалой девочки

Вечером 30 мая около 22.00 в Первомайский РОВД Витебска поступило сообщение от местного жителя.

Возле подъезда жилого дома на ул. Репина на лавочке мужчина нашел малышку. Девочка была одета лишь в памперс и розовую маечку. На вид ребенку года полтора.

Прибывшие сотрудники скорой помощи, осмотрев девочку, доставили ее в детскую клиническую больницу для обследования.

Сотрудники милиции ищут родителей либо опекунов ребенка. Те, кто обладает информацией о родственниках девочки, могут обратиться по телефону 102.

