Вашингтон и Пхеньян обсуждают подготовку к саммиту

В Нью-Йорк прибыл заведующий отделом единого фронта Трудовой партии КНДР, который является правой рукой северокорейского лидера.

Ранее Вашингтон включил Ким Ён Чхоля в санкционный список, поэтому для этого визита ему выдали специальное разрешение. Уже состоялся рабочий ужин с госсекретарем США Майком Помпео. Беседа длилась полтора часа, но детали держатся в секрете. Ожидается, что в ближайшее время пройдёт официальная встреча. Напомним, саммит США и КНДР намечен на 12 июня в Сингапуре. Главной темой может стать сворачивание ядерной программы Пхеньяна.