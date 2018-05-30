Политический кризис в Италии может обернуться финансовыми проблемами для всего Евросоюза

В Италии разрастается политический кризис. Несмотря на решение президента создать техническое правительство, партии вновь попытаются сформировать свой состав кабмина.

Акцент сделают на кандидатуре министра экономики – той, которая ранее разделила позиции коалиции и главы государства. Однако Серджо Маттарелла настаивает на создании временного правительства под руководством экономиста Карло Коттарелли. В партии «Движение пяти звёзд» уже заявили, что не согласятся с предложенными кандидатурами. Эксперты заявляют, что сложная политическая ситуация в Италии может перерасти в финансовый кризис для всего Евросоюза.