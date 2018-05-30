Мамалыга, эчпочмак: эксклюзивные рецепты блюд XII фестиваля национальных культур

У каждого народа свои кулинарные предпочтения. Узнать рецепты и попробовать национальные блюда можно будет во время фестиваля 2 июня. Тем более небольшие кафе с национальным колоритом будут практически возле каждого подворья. Но перед тем, как вы отправитесь в путешествие по странам и континентам, посещая все 19 подворий или выбрав парочку самых интересных, предлагаем подкрепиться. В меню нашего фестивального завтрака – блюда разных народов. «Смачна есці!» – скажем мы на всех языках.



Молдавская мамалыга

У молдаван завтрак с явным национальным акцентом – это мамалыга – круто заваренная каша из кукурузной муки. Шутя, представители национальности часто зовут ее молдавской брынзой и по консистенции блюдо как раз близко к этому продукту. Чтобы приготовить эдакий сыр-кашу, нужно вскипятить воду с солью и сливочным маслом и после закипания смеси всыпать кукурузную муку, постоянно помешивая, чтоб не было комочков.

Все это на маленьком огне должно томиться без крышки около сорока минут. Готовую мамалыгу переворачивают из емкости на плоское блюдо и подают со сметаной. Еще один неизменный атрибут любого молдавского завтрака – домашний белый хлеб.





Испанский традиционный завтрак Tortilla con patatas или просто тартилья

• картофель – 3 шт.

• яйца – 6 шт.

• ветчина – 100 г

• зеленый лук

• оливковое масло.

Картофель очищаем и нарезаем мелкими ломтиками. Разогреваем в сковороде масло и выкладываем картофель, постоянно помешивая и не позволяя ему подрумяниться. Взбиваем яйца (вручную). Картофель вынимаем со сковородки и выкладываем на бумажное полотенце, а затем к яйцам и оставляем на 15 минут. Обжариваем на сковородке ветчину, порезанную соломкой. Выкладываем на сковороду яйца с картофелем, посыпаем рубленным зеленым луком. Когда омлет схватится, при помощи тарелки переворачиваем его на другую сторону. Готовим еще 5 минут. Перед подачей украшаем свежими овощами и зеленью.





Еврейская шакшука

В еврейской кухне не принято смешивать мясные и молочные продукты. Поэтому на столе у многих представителей этой национальности по утрам обычно либо творог и сыры, либо блюда исключительно из мяса. Взамен и тому и другому на завтрак у представителей еврейской национальности часто бывает шакшука – блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лукa и приправ.

Рецепт очень простой. Для начала в сковороде слегка обжариваются перец и лук, к которым добавляют зелень и мелко нарезанные томаты. Все это тушат примерно 10 минут, добавляют сахар и соль. В уже готовый соус разбивают яйца и запекают в духовке до готовности. Подают шакшуку обычно с питой – плоским хлебом-лепешкой.

В национальные праздники к еврейскому завтраку предъявляются особые требования. Например, в праздник Шавуот на завтрак могут быть только молочные продукты, в дни Пурим – предпочтение отдается печенью с начинкой из мака, а утренний прием пищи в праздник Суккот должен проходить за пределами дома. Принято сооружать шалаш и кушать именно в нем в память о сорокалетнем скитании народа.





Татарский эчпочмак

Готовим дрожжевое тесто по любимому рецепту достаточно тугим, чтобы его можно было раскатать. Делим на небольшие шарики, а потом делаем из них лепешки размером чуть больше ладони. Внутрь выкладываем фарш. Его обычно делают из говядины, баранины, мяса гуся или утки. Особенность фарша в том, что мясо не прокручивают на мясорубку, а рубят на кусочки размером меньше лесного ореха. Так же нужно порубить картофель. Добавляем нашинкованный кубиками лук, соль, перец, можно топленое масло. Тесто выкладываем на середину лепешки, поднимаем ее края с трех сторон и красиво защипываем, чтобы посередине осталось отверстие. Его закрываем крышечкой из теста, а треугольник смазываем сырым яйцом.

Сковороду или толстый противень смазываем растительным маслом, выкладываем треугольнички и ставим в духовку минут на 30. Затем открываем крышечки, заливаем внутрь мясной бульон и снова в духовку. В среднем эчпочмак печется около часа. А подают это блюдо горячим.





Завтрак по-украински. Сырники оригинальные

Они могут поспорить с любимыми на Украине варениками.

• Сахар – 2 столовые ложки

• Яйцо куриное – два

• Щепотка соли

• Пшеничная мука – 5 столовых ложек

• Сода – половина чайной ложки

• Растительное масло – 5 столовых ложек.

В миске тщательно перемешивается творог, а в отдельной миске взбиваются яйца, добавляется сахар, соль и сода ( может быть и гашеная, но и без этого сырники получаются достаточно пышные). Далее яичная масса смешивается с творогом и тщательно перемешивается так, чтобы получилась однородная масса. К ней добавляется мука и замешивается мягкое тесто. Из него формируете кружочки, которые обваливаете в муке и выкладываются на хорошо разогретую сковороду с керамическим покрытием.

Жарить сырники на среднем огне 1-2 минуты.

"ГП".