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Операционная система от Xiaomi получила искусственный интеллект

31.05.2018 11:23 — Разное | Tut.by  
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Сегодня компания Xiaomi провела большую презентацию, на которой кроме гаджетов анонсировала новую версию оболочки над операционной системой Android — MIUI 10. Об этом пишет IXBT.

MIUI 10 опирается в своей работе на систему искусственного интеллекта, которая позволяет оболочке быть быстрой и максимально оптимизированной под нужды конкретного пользователя.


Разработчики задействовали алгоритмы глубокого обучения, которые позволяют снизить время загрузки наиболее популярных приложений практически до нуля, так как система будет «ожидать от вас этого». Заявлено, что скорость работы MIUI 10 по сравнению с предыдущими версиями оболочки существенно возросла.

Новая оболочка добавляет в камеру смартфона режим AI Portrait, которая, снова используя систему ИИ, позволяет делать качественные портретные снимки с размытием фона на всех смартфонах, планируемых к обновлению. Причем функция будет работать и на смартфонах с одинарными камерами.


В MIUI 10 предусмотрено максимально эффективное использование и настройка всей площади дисплеев, включая те модели, которые оснащены вырезами в верхней части для фронтальной камеры и громкоговорителя. Длительное нажатие на экран вызывает контекстное меню с большим количеством опций.


Смартфон с установленной MIUI 10 позволяет управлять всеми устройствами умного дома Xiaomi, причем для этого не требуется никакой настройки.

Предполагаемый список смартфонов, которые получат MIUI 10: Mi 8, Mi Mix 2S, Mi Mix, Mi 6X, Mi 6, Mi 5, Mi Note 2, Redmi S2, Redmi Note 5, Mi Note 3, Mi 5X, Mi 5c, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 4, Mi 4c, Mi 4S, Mi Max 2, Mi Max, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 5 Plus, Redmi Note 5A, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi Pro, Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Redmi Note 3.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Xiaomi:

 
 
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Разработчики задействовали алгоритмы глубокого обучения.
 
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