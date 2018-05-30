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Суши и роллы: ищем отличия

31.05.2018 11:23 — Разное | Tut.by  
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Япония ассоциируется с кухней и современными технологиями. Но самое первое, что приходит в голову — суши. Простое с первого взгляда блюдо с каждым днем завоёвывает новые сердца. Блюдо перестало быть диковинкой, и многими в качестве обеда, ужина выбирается доставка суши, Минск ведь богат предложениями по доступной цене. Казалось бы, простой состав из риса и даров моря не должен ничем удивлять. Но не все любители японской кухни знают, в чём состоит отличие суши и роллов.

История блюда


Первоначально таким незамысловатым образом повара в VIII веке хранили рыбу и морепродукты. Они их очищали и посыпали рисом, укладывая всё слоями. Родиной такого способа считается Южная Азия. В Японии блюдо таким, каким мы его знаем сегодня, появилось лишь в IX веке, в Токио.

Суши готовятся только из свежих продуктов. Это главное требование. Первым, кто додумался придумать столь необычную форму и подачу, а также комбинировать варёный рис с рыбой, стал повар Ехей Хано.

А всё же, есть ли разница между суши и роллами?


Рис, морепродукты — вот основной состав блюда. Всё остальное это их комбинация. Роллы — это подвид суши. Свое название они получили за свою форму: они делаются в форме небольших рулетов (от англ. "roll"). Суши сделаны из комочков спрессованного риса, на которых сверху кладётся ломтик рыбы или другого морепродукта, а затем перевязывается лентой из нории.

Отличие суши и роллов в оформлении блюда и в чередовании компонентов, пряностях, начинке.

Для сбора роллов потребуется бамбуковая циновка. Скручивают с расчётом, чтобы лист из водорослей был снаружи, а рис — внутри. Если вы делаете роллы наизнанку, то предварительно циновку накрывайте пищевой пленкой. Рулет делится на порции. Сейчас можно встретить вариации самых различных роллов: «мозаичные», «цветные», «роллы наизнанку» и многие другие.

Еще одно отличие суши и роллов в том, что для приготовления суши не нужны дополнительные инструменты. Достаточно взять рис мокрыми руками и слепить овал. Добавить сверху соус и морепродукт. Здесь важно уяснить технику приготовления, а также научится сочетать продукты.

При соблюдении технологии можно сделать блюдо самостоятельно. Получится не хуже, чем в ресторане. В Стране восходящего солнца уже много лет в практику приготовления суши приобщены роботы. Они-то точно не перепутают один вид блюда от другого.

Техника приготовления


Сейчас блюдо приготовить дома легче легкого. Все ингредиенты для суши можно самому купить в любом магазине.

Для создания нужны лишь рис и рыба. Это и служит основой японского блюда.
Традиционно блюдо в Японии готовится мужчинами, так как этому искусству надо обучаться годами. Женщинам доверяют лишь приготовление роллов.

Самый распространённый вид суши — роллы, он полюбился многим жителям постсоветского пространства. Но что вкуснее? Однозначно сказать нельзя. Но этот факт не является камнем преткновения на пути покорения блюдом всей планеты.

Теперь вы знаете, в чем отличие суши и роллов, а чтобы найти службы доставки суши в Минске, заходите на TAM.BY, и выбранная компания привезёт вкусное блюдо до порога в короткие сроки.

 
Теги: Минск
 
 
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Япония ассоциируется с кухней и современными технологиями. Но самое первое, что приходит в голову - суши. Простое с первого взгляда блюдо с каждым днем завоёвывает...
 
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