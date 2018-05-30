"Дороже чем танк". Эксперт раскритиковал российскую БМПТ "Терминатор"

Российская армия перевооружается на боевые машины поддержки танков «Терминатор», десять таких машин скоро поступят на испытания 90-ю гвардейскую танковую Витебско-Новгородскую дивизию Центрального военного округа в Челябинской области. Однако эти боевые машины не так хороши, как их рекламируют. Российский военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, рассказал Газете.Ru , что не так с «Терминатором».



БМПТ. Фото: dogswar.ru

Чтобы своевременно обнаруживать танкоопасные цели, прежде всего противотанковые комплексы — как носимые, так и мобильные — БМПТ необходимо обладать развитыми и с лучшими характеристиками, чем у танков, средствами разведки. Но, по мнению Мураховского, по своим разведывательным возможностям БМПТ ничем не превосходят средства наблюдения и управления огнем тех же танков.

«То есть мы получаем машину равно с теми же возможностями — панорамный прицел, тепловизионный модуль и так далее, что и у основного боевого танка», — отмечает Виктор Мураховский.

Кроме того, танк по огневой мощи существенно превосходит БМПТ, благодаря тому, что вооружен 125-мм орудием с осколочно-фугасным снарядом и противотанковыми ракетами, запускаемыми через ствол. К слову, эти ракеты находится внутри забронированного пространства в отличие от БМПТ, где эти изделия размещены открыто. Еще одним серьезным недостатком эксперт видит то, что БМПТ существенно дороже танка.

Место «Терминатор» в бою также не определено. Виктор Мураховский считает, что поскольку БМПТ предназначена для противоборства с противником на поле боя в условиях визуальной видимости. Желательно проверить это на двусторонних учениях с применением лазерных имитаторов стрельбы и поражения для всех задействованных средств.

Но такой возможности у российской армии сегодня нет. Необходимое оборудование производится в Германии, однако из-за санкций приобрести его очень сложно.