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"Дороже чем танк". Эксперт раскритиковал российскую БМПТ "Терминатор"
Российская армия перевооружается на боевые машины поддержки танков «Терминатор», десять таких машин скоро поступят на испытания 90-ю гвардейскую танковую Витебско-Новгородскую дивизию Центрального военного округа в Челябинской области. Однако эти боевые машины не так хороши, как их рекламируют. Российский военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, рассказал
Чтобы своевременно обнаруживать танкоопасные цели, прежде всего противотанковые комплексы — как носимые, так и мобильные — БМПТ необходимо обладать развитыми и с лучшими характеристиками, чем у танков, средствами разведки. Но, по мнению Мураховского, по своим разведывательным возможностям БМПТ ничем не превосходят средства наблюдения и управления огнем тех же танков.
«То есть мы получаем машину равно с теми же возможностями — панорамный прицел, тепловизионный модуль и так далее, что и у основного боевого танка», — отмечает Виктор Мураховский.
Кроме того, танк по огневой мощи существенно превосходит БМПТ, благодаря тому, что вооружен 125-мм орудием с осколочно-фугасным снарядом и противотанковыми ракетами, запускаемыми через ствол. К слову, эти ракеты находится внутри забронированного пространства в отличие от БМПТ, где эти изделия размещены открыто. Еще одним серьезным недостатком эксперт видит то, что БМПТ существенно дороже танка.
Место «Терминатор» в бою также не определено. Виктор Мураховский считает, что поскольку БМПТ предназначена для противоборства с противником на поле боя в условиях визуальной видимости. Желательно проверить это на двусторонних учениях с применением лазерных имитаторов стрельбы и поражения для всех задействованных средств.
Но такой возможности у российской армии сегодня нет. Необходимое оборудование производится в Германии, однако из-за санкций приобрести его очень сложно.
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По своим разведывательным возможностям БМПТ ничем не превосходят средства наблюдения и управления огнем тех же танков.
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