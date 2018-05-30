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Люди в очках умнее остальных? Ученые нашли ответ

31.05.2018 11:16 — Разное | Tut.by  
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Международная команда исследователей обнаружила связь между высоким интеллектом и плохим зрением. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature Communications, кратко о ней рассказывает Medical Xpress.


Изображение: Richard Jaimes / unsplash.com

Стереотип об «умных очкариках» довольно распространен — об этом можно судить по кино и рекламе. Более 200 ученых объединились в коллектив, чтобы проверить, какие показатели здоровья действительно связаны с интеллектом.

Они изучили данные о здоровье и генах 300 486 человек из Великобритании в возрасте от 16 до 102 лет. Ученые выделили более ста участков генома, связанных с определенными умственными способностями и сопоставили уровень интеллекта с другими особенностями.

Оказалось, что люди с плохим зрением действительно чаще имеют высокий интеллект. По результатам исследования, у тех, кто носит очки, есть на 28% большая вероятность оказаться более сообразительным, чем другие.

Также высокий интеллект оказался связан с другими показателями здоровья. У умных людей обнаружилась более высокая скорость реакции. Еще они реже страдают от артериальной гипертензии, рака легких и психических расстройств, а также в среднем дольше живут.

 
 
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Они изучили данные о здоровье и генах 300 486 человек из Великобритании в возрасте от 16 до 102 лет.
 
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