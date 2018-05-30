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Внезапно выбежала и ударилась в трамвай. Видео аварии с участием ребенка в Минске
В распоряжении AUTO.TUT.BY оказалось видео аварии с участием ребенка и трамвая в Минске.
Как видно на записи, девочка в пределах остановочного пункта «Севастопольская» вне пешеходного перехода внезапно выбежала из-за стоящего трамвая и ударилась в боковую часть проезжавшего трамвая.
Напомним,
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В результате ДТП 10-летняя девочка с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма" была доставлена в больницу.
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