Внезапно выбежала и ударилась в трамвай. Видео аварии с участием ребенка в Минске

В распоряжении AUTO.TUT.BY оказалось видео аварии с участием ребенка и трамвая в Минске.

Как видно на записи, девочка в пределах остановочного пункта «Севастопольская» вне пешеходного перехода внезапно выбежала из-за стоящего трамвая и ударилась в боковую часть проезжавшего трамвая.

Напомним, авария произошла вечером 30 мая на пересечении Логойского тракта и улицы Лукьяновича. В результате ДТП 10-летняя девочка с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма» была доставлена в больницу.