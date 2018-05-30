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"Все, что может пойти не так, пошло не так". Финансист Сорос описал новый глобальный кризис
Джордж Сорос
Американский инвестор и миллиардер (Forbes оценивает его состояние в 8 млрд долларов) Джордж Сорос предупредил о рисках нового глобального финансового кризиса. Фрагменты его выступления в Париже приводит агентство Bloomberg.
Спусковым крючком нового кризиса могут стать решения политиков, предупредил Сорос. По его мнению, инициированный США и не поддержанный странами ЕС разрыв ядерной сделки с Ираном, а также разрушение экономических связей между США и ЕС неизбежно окажут негативный эффект на европейскую экономику. Ошибочны и действия европейских властей, которые допустили миграционный кризис и проводили политику слишком жесткой экономии. Это стало причиной прихода к власти популистов, а также территориальной дезинтеграции, примером которой является Brexit.
«Все, что может пойти не так, пошло не так», — заключил Сорос. По его словам, Европа находится в экзистенциальной опасности, и «это суровая реальность». Доходности итальянских гособлигаций выросли до максимумов за несколько лет из-за неспособности победивших на выборах популистских партий сформировать правительство, отмечает Bloomberg.
Миллиардер рекомендовал Европе реализовать в Африке аналог плана Маршалла стоимостью 30 млрд евро в год, чтобы ослабить поток беженцев в ЕС. Также Сорос призвал к радикальной трансформации Евросоюза, в том числе к отказу от единой валюты. «У евро много нерешенных проблем, и ему нельзя позволить уничтожать Европейский союз», – резюмировал Сорос.
Инвесторы могут отреагировать на политические риски бегством с развивающихся рынков, что приведет к девальвации валют этих стран, и вложением в доллар, предупредил Сорос. Ряд крупных развивающихся стран, включая Турцию и Аргентину, уже испытывают проблемы, пытаясь обуздать инфляцию и добиться макроэкономической стабильности.
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