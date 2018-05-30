

Андрей Скабелка. Фото: hawk.ru

Sports.kz

сказалВ минувшем сезоне Андрей Скабелка был главным тренером омского «Авангарда». Но под Новый год белоруса «сплавили» хоккеисты, которые поставили ультиматум президенту клуба, заявив о нежелании играть под руководством Андрея Скабелки. Им не нравилась жесткая дисциплина, соблюдения которой требовал тренер.В результате Скабелка покинул клуб, хотя команда шла во главе своего дивизиона. Его сменил российский специалист, под началом котрого «ястребы» с трудом попали в плей-офф чемпионата КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина «Авангард» оказал ожесточенное сопротивление «Салавату Юлаеву», но все же не прошел в следующий круг, проиграв серию в 7 матчах.До «Авангарда» бывший нападающий сборной Беларуси Андрей Скабелка был главным тренером «Гомеля» и «Сибири» (привел к бронзе КХЛ сезона-2014/2015).В сезоне-2012/13 являлся главным тренером сборной Беларуси.Отметим, что в сезоне-2016/17 наставником «Барыса» был другой белорусский специалист, который принял команду по ходу сезона и привел к 5-му месту в Восточной конференции. В Кубке Гагарина казахстанский клуб под руководством Занковца вышел во 2-й круг, где уступил будущему финалисту плей-офф магнитогорскому «Металлургу».В нагрузку к «Барысу» главному тренеру в Астане обычно предлагают и штурвал национальной сборной Казахстана. И именно неудача в работе с национальной дружиной (невыход в элитный дивизион ЧМ) стала причиной отставки Эдуарда Занковца в клубе.Примечательно, что если Скабелка также возглавит сборную Казахстана, то весной 2019-го в Астане ему предстоит соперничать за путевку в элитный дивизион с белорусской командой, которая впервые за 15 лет покинула класс сильнейших.