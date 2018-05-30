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30 мая в Минске был побит столетний температурный рекорд
Иллюстративное фото
Предыдущий температурный рекорд 30 мая в Минске был отмечен в 1917 году. Тогда было +28,8 градусов, а вчера было почти на полтора градуса теплее.
Также обновлен максимум для Гродно: +29,8 градуса вчера вместо +28,6 в далеком 1963 году. В Витебске вчера было +28, и это выше предыдущего рекорда в +27,6 градуса в 1995 году.
В Бресте и Гомеле 30 мая зафиксировали +31,3 и +29,5 градуса соответственно.
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В минувшие сутки столбик термометра в столице поднялся до уровня в +29,4 градуса.
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