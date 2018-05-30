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Эксперты рассмотрели призрак нового кризиса

31.05.2018 10:58 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Спасет ли рост цен на нефть белорусскую экономику?

В Беларуси существуют риски повторения экономического кризиса, который страна пережила в 2015 году.

Об этом заявил постоянный представитель Всемирного банка (ВБ) Алекс Кремер.

— Госпредприятия достаточно закредитованы, у них у всех долги, которые в свое время и вызвали валютный кризис, — подчеркнул эксперт.

В апреле Всемирный банк улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018, 2019 и 2020 годах, а теперь из уст его представителя вдруг зазвучали пессимистичные нотки. Почему?


Марголин: На кону — устойчивость национальной валюты

— Власть обещала решить вопрос с государственными предприятиями, чтобы они стали более рыночными структурами. Если не приватизировать, то хотя бы изменить систему управления. – отмечает экономист Лев Марголин. — Правительство, когда просило кредиты, брало на себя решение многих задач, но регулярно их не решает. Вот это и беспокоит зарубежных партнеров.

По словам эксперта, власти не спешат с реформированием экономики. Он считает, что чиновники-реформаторы могут записать себе в актив только более или менее жесткую монетарную политику. Однако, по мнению аналитика, отказ от печатания пустых денег должен сопровождаться инвестициями в экономику.

— А новых инвестиций нет, поскольку нет реформ и благоприятных условий для притока капитала. В такой ситуации экономика становится все менее конкурентоспособной, а отсюда недалеко и до кризиса, — подчеркивает эксперт.

По его мнению, сейчас на кону — устойчивость национальной валюты. Несмотря на то, что на внутреннем рынке не выпускаются пустые деньги, сокращение экспорта может привести к уменьшению валютных поступлений.

— Не исключено, что власть в качестве последнего спасительного средства снова включит печатный станок, — полагает Лев Марголин.


Иосуб: Нельзя сказать, что жизнь не по средствам искоренена полностью

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб не ожидает повторения в Беларуси кризиса 2015 года.

По его мнению, кризисы в нашей стране еще наверняка будут, но не по тем причинам, которые назвал представитель Всемирного банка.

В частности, Вадим Иосуб подчеркивает, что белорусы больше тратили, чем зарабатывали в период расцвета финансирования государственных программ. Эти программы, по словам финансового аналитика, породили достаточно серьезные долги государства.

— Но эта ошибка была сделана еще до 2015 года. Она до сих пор сказывается. Однако сейчас таких ошибок не повторяют, — говорит эксперт.

Он напоминает, что, например, в программе модернизации 1740 белорусских предприятий речь не идет о финансировании из бюджета или кредитовании белорусскими банками — упор делается на поиск иностранных инвесторов.

— Нельзя сказать, что жизнь не по средствам искоренена полностью, но она значительно меньше, чем была даже 5 лет назад, — отмечает экономист.

Вадим Иосуб напоминает, что одной из причин кризиса 2015 года, была резкая девальвацию, которую спровоцировали попытки властей удерживать фиксированный курс белорусского рубля к доллару.

— Но с тех пор в Беларуси отказались от политики фиксированного курса, — говорит эксперт.

Кроме того, по его словам, серьезный удар по белорусской экономике в 2014-2015 годах нанесло падение цены на нефть: с 50 до 30 долларов за баррель.

— Сейчас речь идет о 75 долларах за баррель, а это серьезное подспорье для нашего экспорта продуктов нефтепереработки. К тому же, и в России наблюдается какой-никакой экономический рост. Я не стал бы ожидать, что в ближайшее время в Беларуси повторится кризис образца 2015 года, — прогнозирует Вадим Иосуб.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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