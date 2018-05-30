7-летний ребенок сходил с дядей на рыбалку и был госпитализирован... с алкогольным отравлением

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«Гомель»

Инцидент произошел в Добрушском районе. Мать ребенка ушла на работу в ночную сену, а сына оставила под присмотром дяди, 16-летнего младшего брата.Вечером те отправились на берег водоема, прихватив с собой пиво и водку. По дороге домой 7-летнему мальчику стало плохо.Специалисты предупреждают, что для неокрепшего детского организма даже самые незначительные дозы алкоголя могут иметь серьезные последствия, вплоть до летального исхода.