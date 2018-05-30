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За год из России в офшоры вывели $42 млрд

31.05.2018 10:51 — Разное | UDF  
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Средства российского бизнеса и богатейших граждан продолжают утекать в офшорные зоны через покупку долей в компаниях и выдачу займов, сообщил ЦБ РФ в среду.

В прошлом году из России в офшоры утекло 42 млрд долларов, или 2,5 триллиона рублей. Это на 15% больше, чем федеральный бюджет потратил за год на поддержку национальной экономики и вдвое превышает сумму, выделенную на образование и здравоохранение вместе взятые. "Магнитом", притягивающим российские деньги, остается Кипр, следует из статистики центробанка по прямым инвестициям из РФ за рубеж.

За год юридические и физические лица РФ вложили в кипрские компании 35,9 млрд долларов. Общая сумма российских инвестиций на острове достигла нового исторического рекорда - 177,4 млрд долларов.

По текущему курсу это 11 триллионов рублей - 5 оборонных бюджетов России и 18 бюджетов всей системы высшего образования.

По сравнению с прошлым годом (37,1 млрд долларов) отток капитала на Кипр практически не изменился, а за два года превысил 70 млрд долларов.
Вторым по популярности офшорной зоной остались Британские Виргинские острова. За год туда ушло 3,7 млрд долларов, а общая сумма выведенных средств достигла 41,6 млрд долларов.

Отток капитала в Швейцарию ускорился на четверть - в 2016-м году туда было проинвестировано 1,8 млрд долларов, а в прошлом - 2,1 млрд долларов.
Около 1 млрд долларов россияне вывели на Бермудские острова, увеличив свои инвестиции до 2,969 млрд долларов.

440 млн долларов утекло на остров Джерси, 610 млн долларов - на остров Мэн, около 200 млн долларов - в Сингапур, еще 700 млн было вложено в компании, зарегистриванные в Латвии.

По данным Национального бюро экономических исследований (NBER) США, в целом по миру в офшорах сосредоточено 8% финансового богатства домохозяйств. Это 10% мирового ВВП, или 5,6 трлн долларов.

Богатейшие россияне, по оценке NBER, держат в офшорах активы на сумму, составляющую 60% российского ВВП. Это почти 60 триллионов рублей или около 1 триллиона долларов по текущему курсу.

 
 
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Средства российского бизнеса и богатейших граждан продолжают утекать в офшорные зоны.
 
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