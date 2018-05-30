За год из России в офшоры вывели $42 млрд

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В прошлом году из России в офшоры утекло 42 млрд долларов, или 2,5 триллиона рублей. Это на 15% больше, чем федеральный бюджет потратил за год на поддержку национальной экономики и вдвое превышает сумму, выделенную на образование и здравоохранение вместе взятые. "Магнитом", притягивающим российские деньги, остается Кипр, следует изцентробанка по прямым инвестициям из РФ за рубеж.За год юридические и физические лица РФ вложили в кипрские компании 35,9 млрд долларов. Общая сумма российских инвестиций на острове достигла нового исторического рекорда - 177,4 млрд долларов.По текущему курсу это 11 триллионов рублей - 5 оборонных бюджетов России и 18 бюджетов всей системы высшего образования.По сравнению с прошлым годом (37,1 млрд долларов) отток капитала на Кипр практически не изменился, а за два года превысил 70 млрд долларов.Вторым по популярности офшорной зоной остались Британские Виргинские острова. За год туда ушло 3,7 млрд долларов, а общая сумма выведенных средств достигла 41,6 млрд долларов.Отток капитала в Швейцарию ускорился на четверть - в 2016-м году туда было проинвестировано 1,8 млрд долларов, а в прошлом - 2,1 млрд долларов.Около 1 млрд долларов россияне вывели на Бермудские острова, увеличив свои инвестиции до 2,969 млрд долларов.440 млн долларов утекло на остров Джерси, 610 млн долларов - на остров Мэн, около 200 млн долларов - в Сингапур, еще 700 млн было вложено в компании, зарегистриванные в Латвии.По данным Национального бюро экономических исследований (NBER) США, в целом по миру в офшорах сосредоточено 8% финансового богатства домохозяйств. Это 10% мирового ВВП, или 5,6 трлн долларов.Богатейшие россияне, по оценке NBER, держат в офшорах активы на сумму, составляющую 60% российского ВВП. Это почти 60 триллионов рублей или около 1 триллиона долларов по текущему курсу.