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Швейцария начала арест активов "Газпрома"
Алексей Миллер
Первыми под удар попали активы российского холдинга в Швейцарии, где зарегистрированы компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Первая управляет "Северным потоком" и принадлежит "Газпрому" на 51%, вторая - полностью принадлежат российской компании и строит газопровод "Северный поток - 2".
Во вторник вечером офис Nord Stream AG в кантоне Цуг в Швейцарии пришли судебные приставы, сообщили
Принадлежащие "Газпрому" акции Nord Stream и Nord Stream 2 были заморожены, заявил
По его словам, именно эти активы российской компании и являются мишенью "Нафтогаза", который добивается взыскания штрафа.
Помимо Швейцарии, украинская компания готовит аналогичные действия по аресту активов "Газпрома" в Нидерландах и Великобритании, заявил "Интерфакс-Украина" источник в правительстве в Киеве.
"Газпром" наверняка будет оспаривать арест в местных судах. Если суд откажет, тогда можно будет сказать, что наложен арест", - сказал он.
Nord Stream 2 AG подтвердила в среду, что получила поставление о заморозке своих активов. Компания подчеркнула, что это "никак не повлияет на проект трубопровода "Cеверный поток-2", передает
Разбирательство "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольмской арбитраже было связано с условиями заключенного восемь лет назад контракта о транзите газа через Украину.
28 февраля арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недополученный газ.
Контракт требует, чтобы "Газпром" ежегодно передавал не менее 110 млрд куб. м газа для поставки в ЕС, но в 2017 году через украинскую ГТС на экспорт ушло на 15% меньше - 93,4 млрд кубометров. Годом ранее - всего 82 млрд, в 2015-м - лишь 67,1 млрд.
Одновременно арбитраж отклонил требования "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.
С учетом долга украинской компании "Газпром" должен заплатить около 2,6 млрд долларов.
Арбитры также обязали "Газпром" до окончания действия контракта в 2019 году оплачивать "Нафтогазу" транзит из расчета 2,35 млрд долларов за 110 млрд куб. м ежегодно.
30 марта "Газпром" обжаловал решение, потребовав частично его отменить, а в конце мая направил в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) новое заявление, в котором потребовал полной отмены решения арбитража.
Свое требование холдинг мотивировал серьезным нарушением шведского права. «Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом», - заявила компания.
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"Нафтогаз Украины" начал процедуру взыскания с "Газпрома" штрафа в 4,6 млрд долларов.
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