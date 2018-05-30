

Алексей Миллер

Первыми под удар попали активы российского холдинга в Швейцарии, где зарегистрированы компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Первая управляет "Северным потоком" и принадлежит "Газпрому" на 51%, вторая - полностью принадлежат российской компании и строит газопровод "Северный поток - 2".Во вторник вечером офис Nord Stream AG в кантоне Цуг в Швейцарии пришли судебные приставы, сообщилидва источника в отрасли. Они провели опись имущества, чтобы наложить обеспечительные меры для исполнения решения Стокгольмского арбитража.Принадлежащие "Газпрому" акции Nord Stream и Nord Stream 2 были заморожены, заявилдругой осведомленный источник.По его словам, именно эти активы российской компании и являются мишенью "Нафтогаза", который добивается взыскания штрафа.Помимо Швейцарии, украинская компания готовит аналогичные действия по аресту активов "Газпрома" в Нидерландах и Великобритании, заявил "Интерфакс-Украина" источник в правительстве в Киеве.- сказал он.Nord Stream 2 AG подтвердила в среду, что получила поставление о заморозке своих активов. Компания подчеркнула, что это "никак не повлияет на проект трубопровода "Cеверный поток-2", передаетРазбирательство "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольмской арбитраже было связано с условиями заключенного восемь лет назад контракта о транзите газа через Украину.28 февраля арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недополученный газ.Контракт требует, чтобы "Газпром" ежегодно передавал не менее 110 млрд куб. м газа для поставки в ЕС, но в 2017 году через украинскую ГТС на экспорт ушло на 15% меньше - 93,4 млрд кубометров. Годом ранее - всего 82 млрд, в 2015-м - лишь 67,1 млрд.Одновременно арбитраж отклонил требования "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.С учетом долга украинской компании "Газпром" должен заплатить около 2,6 млрд долларов.Арбитры также обязали "Газпром" до окончания действия контракта в 2019 году оплачивать "Нафтогазу" транзит из расчета 2,35 млрд долларов за 110 млрд куб. м ежегодно.30 марта "Газпром" обжаловал решение, потребовав частично его отменить, а в конце мая направил в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) новое заявление, в котором потребовал полной отмены решения арбитража.Свое требование холдинг мотивировал серьезным нарушением шведского права.заявила компания.