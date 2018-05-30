31 мая белорусский рубль девальвируется к евро и российскому рублю

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По данным banki24.by на 10:08:Средневзвешенный курс доллара пока держится на уровне вчерашнего закрытия 2,0225 BYN/USD. До этого доллар укреплялся четыре раза подряд на общую сумму 0,0257 рубля.Средневзвешенный курс евро подскочил сразу на 0,0138 рубля до 2,3580 BYN/EUR.Средневзвешенный курс российского рубля вырос на 0,0127 рубля до 3,2458 BYN/100RUB.Цены на нефть марки Брент за сутки подскочили на 1,9 доллара до 77,3 долларов за баррель. Активный рост стоимости нефти начался ещё вчера на фоне снижения курса доллара США.Рубль РФ начал торги на Московской валютной бирже укреплением к доллару сразу на 0,53 рубля до 62,06 USD/RUB, курс евро в начале торгов практически не поменялся —72,52 EUR/RUB.