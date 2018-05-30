Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Канаде

Обстоятельства железнодорожной аварии выясняют в Канаде. В провинции Онтарио сошёл с рельсов пассажирский поезд, в котором находилось около 80 человек.

Сообщается, что серьёзно никто не пострадал. Движение на данной линии временно остановлено. На место ЧП прибыли бригады спасателей. Часть пассажиров доставили в ближайший город Мусони, за остальными выехал другой состав, который отвезёт в их в пункт изначального следования.