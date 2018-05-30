«Белнефтехим»: Высокие цены на нефть отразятся на стоимости бензина

Высокие цены на нефть на мировых рынках отразятся на стоимости бензина. Об этом заявили сегодня в концерне «Белнефтехим».

Игорь Ляшенко, председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии: «В данный момент в правительстве отрабатывается механизм реализации подтягивания розничных цен до уровня сложившихся. Буквально через неделю всё будет известно. Процесс, который произошёл, не от нас зависит – удорожание нефти. Львиная доля в нефтепродуктах приходится на нефть».

Цена за баррель на мировых биржах уже приблизилась к 80 долларам, хотя ещё в марте нефть марки Brent продавалась по 65 долларов. При таком росте цены на бензин в стране существенно отстают от стоимости сырья, отметили в концерне.