В Минске задержана 16-летняя проститутка

Несовершеннолетняя минчанка, задержанная по подозрению в занятии проституцией, сама находила клиентов в интернете.

Об этом сообщили в РУВД Октябрьского района Минска.

Девушка оказалась учащейся колледжа, она сама находила клиентов в соцсетях и на сайтах знакомств.

Она оказывала услуги интимного характера по тарифам 20-25 долларов в час, а встречи проходили на съемных квартирах. По словам подозреваемой, ей нравилась такая работа.

Учащаяся колледжа часто отсутствовала на занятиях, сказываясь больной, а дома говорила, что находится на учебе.

В отношении девушки составлен протокол об административном нарушении за занятие проституцией, ей может грозить штраф в размере 50 базовых величин.

Документы переданы в комиссию по делам совершеннолетним.

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