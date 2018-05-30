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В Минске задержана 16-летняя проститутка
Несовершеннолетняя минчанка, задержанная по подозрению в занятии проституцией, сама находила клиентов в интернете.
Об этом сообщили в РУВД Октябрьского района Минска.
Девушка оказалась учащейся колледжа, она сама находила клиентов в соцсетях и на сайтах знакомств.
Она оказывала услуги интимного характера по тарифам 20-25 долларов в час, а встречи проходили на съемных квартирах. По словам подозреваемой, ей нравилась такая работа.
Учащаяся колледжа часто отсутствовала на занятиях, сказываясь больной, а дома говорила, что находится на учебе.
В отношении девушки составлен протокол об административном нарушении за занятие проституцией, ей может грозить штраф в размере 50 базовых величин.
Документы переданы в комиссию по делам совершеннолетним.
Снимок носит иллюстративный характер
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Несовершеннолетняя минчанка, задержанная по подозрению в занятии проституцией, сама находила клиентов в интернете. Об этом сообщили в РУВД Октябрьского района...
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