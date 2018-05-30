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Нурсултан Назарбаев будет пожизненно возглавлять Совет безопасности Казахстана
Новости Казахстана. Соответствующий законопроект одобрил сенат. Так же, в соответствии с документом, совбез приобретает статус конституционного органа,
Его состав будет формировать президент по согласованию с председателем. После одобрения верхней палатой парламента законопроект считается принятым в целом. Теперь он направлен на подпись самому Назарбаеву.
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Новости Казахстана. Соответствующий законопроект одобрил сенат. Так же, в соответствии с документом, совбез приобретает статус конституционного органа, Его...
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