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Кубарем с горы за сыром: в Великобритании прошёл традиционный Куперсхилдский забег
Новости Великобритании. Любовь к сыру лечить не надо. Наоборот, истинные ценители благодаря любимому продукту готовы на спортивные подвиги.
В Великобритании прошел ежегодный Куперсхилдский сырный забег. Это мероприятие на протяжении уже двух веков собирает в графстве Глостершир смельчаков со всего королевства и не только. Суть гонки – первым схватить головку сыра, которая со скоростью почти 100 км в час катится с крутого холма. Участники гонки часто получают серьезные травмы. Каждый год власти пытаются запретить соревнования, пока безуспешно.
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Новости Великобритании. Любовь к сыру лечить не надо. Наоборот, истинные ценители благодаря любимому продукту готовы на спортивные подвиги.
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