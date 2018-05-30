ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День без табака отмечают во всем мире: как в Беларуси борются с никотиновой зависимостью

31.05.2018 11:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Отличный повод бросить курить. 31 мая во всем мире проходит День без табака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День без табака отмечают во всем мире: как в Беларуси борются с никотиновой зависимостью

В нашей стране борьбу с этой вредной привычкой возвели в ранг государственной задачи. В соответствии с программой, рассчитанной до 2020 года, число курильщиков планируется сократить почти на четверть.

День без табака отмечают во всем мире: как в Беларуси борются с никотиновой зависимостью

Тем, кто никак не может расстаться с сигаретой, необходимо понимать, что с курением связано до 40 % смертей от ишемической болезни сердца, до 30 % – от онкологических заболеваний. Курение значительно увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. В преддверии антитабачного дня по всей Беларуси проходят сотни акций, направленных на борьбу с никотиновой зависимостью.

День без табака отмечают во всем мире: как в Беларуси борются с никотиновой зависимостью

День без табака отмечают во всем мире: как в Беларуси борются с никотиновой зависимостью

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Отличный повод бросить курить. 31 мая во всем мире проходит День без табака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей стране борьбу с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Скабелка: Возможно, уже совсем скоро я стану главным тренером "Барыса"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Новости Ветки
Народны голас
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика