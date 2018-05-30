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Малышке – полтора года. Разыскиваются родители найденной у подъезда в Витебске девочки
Новости Беларуси. В Витебске на улице нашли маленькую девочку. Сейчас разыскиваются ее родители.
По информации УВД Витебского облисполкома, ребенка нашли 30 мая вечером. Девочке полтора года. Ее обнаружил местный житель. Он сообщил, что у подъезда дома по улице Репина находится ребенок без взрослых.
До приезда следственно-оперативной группы девочка находилась под присмотром прохожего.
На малышке был надет памперс и розовая майка. Ребенка осмотрели врачи, найденная девочка была доставлена в больницу на обследование.
Милиция разыскивает родственников ребенка. Людей, которые обладают какой-либо информацией, просят сообщить ее по телефону 102.
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Новости Беларуси. В Витебске на улице нашли маленькую девочку. Сейчас разыскиваются ее родители. По информации УВД Витебского облисполкома, ребенка нашли 30 мая...
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