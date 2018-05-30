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Профсоюзные правовые приёмы пройдут 31 мая по всей стране
Новости Беларуси. Более ста юристов Федерации профсоюзов Беларуси 31 мая окажут бесплатную юридическую помощь гражданам по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты проконсультируют всех желающих по вопросам трудоустройства и защиты прав, также актуальна тема своевременной выплаты заработной платы. Правовые приемы проходят каждый последний четверг месяца в районных и городских объединениях профсоюзов. Вместе с юристами работают и сотрудники прокуратуры. Совместная работа позволяет наиболее оперативно отреагировать и решить проблемы по защите прав работников.
Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:
За 2017 год профсоюзными юристами было выявлено более 43 тысяч нарушений законодательства о труде. За год правовая инспекция проконсультировала более 157 тысяч человек. По требованию юристов работникам возвращено более 3 миллионов рублей, которые были невыплачены или незаконно удержаны.
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Новости Беларуси. Более ста юристов Федерации профсоюзов Беларуси 31 мая окажут бесплатную юридическую помощь гражданам по всей стране, сообщили в программе...
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