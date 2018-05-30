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Профсоюзные правовые приёмы пройдут 31 мая по всей стране

31.05.2018 10:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Более ста юристов Федерации профсоюзов Беларуси 31 мая окажут бесплатную юридическую помощь гражданам по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзные правовые приёмы пройдут 31 мая по всей стране

Специалисты проконсультируют всех желающих по вопросам трудоустройства и защиты прав, также актуальна тема своевременной выплаты заработной платы. Правовые приемы проходят каждый последний четверг месяца в районных и городских объединениях профсоюзов. Вместе с юристами работают и сотрудники прокуратуры. Совместная работа позволяет наиболее оперативно отреагировать и решить проблемы по защите прав работников.

Профсоюзные правовые приёмы пройдут 31 мая по всей стране

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы консультируем по вопросам трудового законодательства, законодательства о пенсионном обеспечении и жилищном законодательстве. Мы консультируем по вопросам, которые относятся как к компетенции Федерации профсоюзов, так и к компетенции других органов. Например, если человеку нужна будет помощь, которую смогут оказать местные исполнительно-распорядительные органы, то с помощью профсоюзных юристов мы обращаемся к ним и оказываем такую помощь гражданину.

За 2017 год профсоюзными юристами было выявлено более 43 тысяч нарушений законодательства о труде. За год правовая инспекция проконсультировала более 157 тысяч человек. По требованию юристов работникам возвращено более 3 миллионов рублей, которые были невыплачены или незаконно удержаны.

 
 
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Новости Беларуси. Более ста юристов Федерации профсоюзов Беларуси 31 мая окажут бесплатную юридическую помощь гражданам по всей стране, сообщили в программе...
 
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