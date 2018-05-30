Подъёмный кран рухнул на жилые дома в США

Во Флориде подъёмный кран рухнул на жилые дома. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. Два человека ранены.

Инцидент произошёл во время строительства линий электропередачи. Кран упал на два жилых здания и пробил крышу одного из них. О причинах пока не сообщается. Жителям рекомендуют не приближаться к месту происшествия. Его осматривают спасатели, чтобы удостовериться, что под обломками никого не осталось.