Дни скидок пройдут в июне в торговых организациях Минска

ОАО "ЦУМ Минск" предложит скидку 20% на непродовольственные товары 2, 7, 14, 16, 21, 23, 28 июня (на продовольственные товары при сумме покупки от Br15 - 5%). Для держателей дисконтных карт акция со снижением цен на 18% будет проходить по понедельникам.

ОАО "ГУМ" объявляет о скидках 20% на товары для детей 1 июня, а 7 и 28 июня цены будут снижены на 23% (акция "Щедрый день"), 14, 21 июня - на 20%. Для держателей дисконтных карт товары подешевеют 5, 6, 15, 16, 26, 27 июня на 25% в секциях непродовольственных товаров.

ТКУП "Универмаг Беларусь" проводит акцию по снижению цен на 8% на продовольственные товары при предъявлении пенсионного удостоверения каждый понедельник. Для держателей дисконтных карт весь месяц действует скидка 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция к юбилею универмага).

Торговый дом "На Немиге" проводит Дни скидок каждые вторник, среду, субботу. Цены снижены на 22% на непродовольственные товары, на 5% - на продовольственные товары (с 25 июня по 3 июля - 25% на непродовольственные, 10% на продовольственные товары). Для держателей дисконтных карт акция объявляется каждую пятницу (скидка 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

"Кирмаш" приглашает за покупками по выгодным ценам каждую среду и пятницу (скидка 20% на непродовольственные товары). Для держателей дисконтных карт 4, 11, 25 июня цены на непродовольственные товары снижены на 25%.

Магазины торгового центра "Столица" предлагают скидки от 5% до 50% 9, 10 и 23, 24 июня.

ОАО "Трикотажторг" (ул.Платонова, 30/2) будет продавать товары со снижением цен на 15% 12 июня; товары отдельных производителей подешевеют на 20-50%.

ООО "Старт-Х" (ул.Долгобродская, 26) объявляет о скидках 15% каждую среду (кроме акционных и уценненных), а также предлагает с 1 по 30 июня купить холодильники "Атлант" дешевле на 15-20%, велосипеды, самокаты, коньки - на 15%.

Скидочными днями для ТООО "Северянка" (ул.Ангарская, 38) станут каждый четверг и суббота (15% на отдельные группы товаров), для ООО "Вильнюс-1" (ул.Калиновского, 55) - среда (15% на отдельные группы товаров; с 1 по 30 июня - 15% на отдельные группы товаров).

ЗАО "Сандрик" (просп.Газеты "Правда", 40) проводит акцию каждый вторник (скидка 15% на отдельные группы товаров), ЗАО "1000 мелочей" (ул.Калинина, 1) - по четвергам (скидка 15%).

ООО "Детский мир" (Логойский тракт, 25/1) снижает цены на 10% 13, 14, 21, 22, 27, 28 июня; до 60% - на отдельные группы товаров.

ОДО "Вероника" (ул.Притыцкого, 38) предлагает скидки 20% каждый вторник, четверг и воскресенье; ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня" (просп.Независимости, 131/1) - скидки 20% каждую среду; ТЗАО "Богатырь" (ул.Притыцкого, 32) - скидки 15% каждую среду и четверг.

Для ООО "Торговый дом "Дюймовочка" (ул.Притыцкого, 40) скидочными днями определены суббота и воскресенье (скидки 20%), для ЗАО "Лянок" (просп.Независимости, 46) - среда и суббота (скидки 20%).

ТЗАО "Пальмира" (ул.Шугаева, 3/1) весь июнь предлагает купить отдельные группы товаров со скидкой 15%.

ЗАО "Сантехоборудование" (ул.Щербакова, 30) каждый четверг снижает цены на 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных и счетчиков газа "Гранд 1,6"), ЗАО "Универсам "Кунцевщина" (ул.Матусевича, 75) - 24 и 25 апреля на 15% на непродовольственные товары.

Информация об акциях и распродажах размещена на сайтах торговых организаций.