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7-летний ребенок получил алкогольное отравление – был с дядей

31.05.2018 11:31 — Разное | Аргументы и факты  
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7-летний ребенок получил алкогольное отравление – был с дядей
БЕЛТА

Об инциденте рассказали корреспонденты ТРК «Гомель».

Как выяснилось, мать ребенка, уходя на работу в ночную смену, оставила сына под присмотром своего 16-летнего брата.  Дядя с племянником отправились рыбачить на местный водоем. Причем старший взял с собой пиво и водку. По дороге домой 7-летнему мальчику стало плохо, и ему вызвали скорую помощь, пишет БЕЛТА.

7-летний ребенок получил алкогольное отравление – был с дядей Минчане стали меньше пить алкоголя

В больницу мальчик поступил с диагнозом «алкогольное опьянение тяжелой степени».  По данному факту милиция проводит проверку.
 

 
Теги: Гомель
 
 
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По данному факту милиция проводит проверку.
 
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