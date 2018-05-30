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7-летний ребенок получил алкогольное отравление – был с дядей
31.05.2018 11:31 — Разное | Аргументы и факты
Об инциденте рассказали корреспонденты ТРК «Гомель».
Как выяснилось, мать ребенка, уходя на работу в ночную смену, оставила сына под присмотром своего 16-летнего брата. Дядя с племянником отправились рыбачить на местный водоем. Причем старший взял с собой пиво и водку. По дороге домой 7-летнему мальчику стало плохо, и ему вызвали скорую помощь, пишет
В больницу мальчик поступил с диагнозом «алкогольное опьянение тяжелой степени». По данному факту милиция проводит проверку.
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По данному факту милиция проводит проверку.
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