7-летний ребенок получил алкогольное отравление – был с дядей

Об инциденте рассказали корреспонденты ТРК «Гомель».

Как выяснилось, мать ребенка, уходя на работу в ночную смену, оставила сына под присмотром своего 16-летнего брата. Дядя с племянником отправились рыбачить на местный водоем. Причем старший взял с собой пиво и водку. По дороге домой 7-летнему мальчику стало плохо, и ему вызвали скорую помощь, пишет БЕЛТА.

В больницу мальчик поступил с диагнозом «алкогольное опьянение тяжелой степени». По данному факту милиция проводит проверку.

