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Установка систем видеонаблюдения поможет обезопасить себя и свое имущество
31.05.2018 — Разное | Слуцк Город
Жизнь без современных устройств и гаджетов уже не представляется возможной. Постоянное развитие технологий заставляет идти в ногу со временем. Наша компания поможет Вам приобрести современное оборудование для видеонаблюдения, а также установит и настроит его. Мы работаем в Слуцке, Солигорске, Любани, Старых Дорогах, а также других городах Беларуси.
Другим видом нашей деятельности является реализация электротехнической продукции: кабели, автоматические выключатели, розетки, кабельные каналы, лампы, прожекторы и т. п. Если Вам требуется товар, которого сейчас нет в продаже, то мы может привезти его под заказ по низким ценам. В зависимости от суммы предусмотрена гибкая система скидок. Гарантия на товар от 1 года, вся продукция сертифицирована.
Также у нас можно заказать любые гаражные, секционные, ролетные или въездные ворота. Современные гаражные ворота обладают надежностью, качеством, защитой от холода, а также стильным дизайном.
Профессиональная консультация, выезд специалиста, качественный монтаж, гарантия на сквозную коррозию от 7 лет - повод обратиться именно к нам.
Мы находимся по адресу: г.Слуцк, ул. Базарная площадь (Слуцкий рынок) павильон №71. Номер телефона для консультаций: +375 29 391-07-00.
Сайт:
ИП Баганин Павел Сергеевич, УНП 691867774
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Системы видеонаблюдения позволяют защитить себя и свое имущество, контролировать рабочие процессы и фиксировать правонарушения.
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