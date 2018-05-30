Установка систем видеонаблюдения поможет обезопасить себя и свое имущество





Жизнь без современных устройств и гаджетов уже не представляется возможной. Постоянное развитие технологий заставляет идти в ногу со временем. Наша компания поможет Вам приобрести современное оборудование для видеонаблюдения, а также установит и настроит его. Мы работаем в Слуцке, Солигорске, Любани, Старых Дорогах, а также других городах Беларуси.

Другим видом нашей деятельности является реализация электротехнической продукции: кабели, автоматические выключатели, розетки, кабельные каналы, лампы, прожекторы и т. п. Если Вам требуется товар, которого сейчас нет в продаже, то мы может привезти его под заказ по низким ценам. В зависимости от суммы предусмотрена гибкая система скидок. Гарантия на товар от 1 года, вся продукция сертифицирована.





Также у нас можно заказать любые гаражные, секционные, ролетные или въездные ворота. Современные гаражные ворота обладают надежностью, качеством, защитой от холода, а также стильным дизайном.

Профессиональная консультация, выезд специалиста, качественный монтаж, гарантия на сквозную коррозию от 7 лет - повод обратиться именно к нам.













Мы находимся по адресу: г.Слуцк, ул. Базарная площадь (Слуцкий рынок) павильон №71. Номер телефона для консультаций: +375 29 391-07-00.

Сайт: http://pro-montazh.by





ИП Баганин Павел Сергеевич, УНП 691867774