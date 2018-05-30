Первоклассники сельских школ получили в подарок от АБФФ 17 500 футбольных мячей

Первоклассники сельских школ получили в подарок от Белорусской федерации футбола 17 500 футбольных мячей, сообщает пресс-служба АБФФ.



Фото: abff.by

Акция «Подари ребенку футбольный мяч!» организована Белорусской федерацией футбола при поддержке Министерства образования и учреждения «Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов».

Это событие стало традицией. Вот уже седьмой год накануне летних каникул первоклассники в сельских школах и агрогородках получают футбольные мячи.

Цель мероприятия — в приобщении десятков тысяч белорусских детей к самому массовому на планете виду спорта.



Фото: abff.by













Футбольные мячи были вручены детишкам на торжественных школьных линейках 30 мая. По задумке организаторов, подарки будут способствовать организации досуга ребят, сплочения и воспитания командного духа, формирования начальных спортивных навыков и укрепления здоровья.

Как показывает мировой опыт, именно ребята из провинции, благодаря своей настойчивости, трудолюбию, самобытности часто превращаются в звезд первой величины.

Организаторы акции побывали примерно в 2 тысячах сельских школ во всех районах страны и раздали первоклассникам 17 500 футбольных мячей.

Председатель АБФФ Сергей Румас и министр образования Николай Карпенко 30 мая вручили подарки первоклассникам в Озерцовской средней школе (Минский район, а/г Озерцо, ул. Школьная).



Фото: abff.by

Сергей Румас (председатель АБФФ): «Массовый и детско-юношеский футбол — это фундамент, без которого невозможно говорить о серьезных успехах на профессиональном уровне в будущем. Поздравляю первоклассников с окончанием их первого учебного года. Надеюсь, они хорошо проведут каникулы. Возможно, получив в подарок мячи сегодня, они заинтересуются футболом».

Помимо акции «Подари ребенку мяч», благодаря которой за предыдущие 6 лет более 100 000 первоклассников по всей стране получили в подарок футбольные мячи, в распоряжение всех учреждений общего среднего образования Беларуси в рамках акции «Футбольные мячи школам» каждые два года передаются футбольные мячи для использования на уроках физкультуры.