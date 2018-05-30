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Минфин проведет аукционы по дополнительному размещению валютных облигаций
Объем дополнительного размещения гособлигаций в торговой системе
Минфин уточняет: объем выпуска гособлигаций, номинированных в иностранной валюте, выпуска №250 - открытый и устанавливается ведомством после проведения аукциона. Стоимость одной облигации – 1 тыс. долларов. Ставка процентного дохода устанавливается в ходе аукциона, а срок обращения составит 2 542 дня (погашение 22 мая 2025 года).
На сайте Министерства финансов приведены даты выплат дохода по двум этимм выпускам (по процентным периодам).
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6 июня пройдут аукционы по дополнительному размещению государственных валютных облигаций.
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