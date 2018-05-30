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До 60% дешевле. В какие дни в июне минские магазины и ТЦ будут продавать товары со скидками

31.05.2018 12:00 — Разное | Tut.by  
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Минские магазины и торговые центры в июне будут проводить скидочные дни. Товары можно будет приобрести со скидкой до 60%. Об этом сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY
В каких магазинах и торговых центрах в мае искать скидки?
Магазин, ТЦ В какие дни будут скидки Размер скидки
ОАО «ЦУМ Минск» 2, 7, 14, 16, 21, 23, 28 июня 20% на непродовольственные товары, на продовольственные товары при сумме покупки от 15 рублей — 5%
ОАО «ЦУМ Минск» каждый понедельник июня 18% на непродовольственные товары для держателей дисконтных карт
ОАО «ГУМ» 1 июня 20% на товары для детей (акция ко Дню защиты детей)
ОАО «ГУМ» 7, 28 июня 23% на непродовольственные товары (акция «Щедрый день»)
ОАО «ГУМ» 14, 21 июня 20% на непродовольственные товары (акция «Щедрый день»)
ОАО «ГУМ» 5, 6, 15, 16, 26, 27 июня 25% в секциях непродовольственных товаров
ТКУП «Универмаг Беларусь» каждый понедельник июня 8% на продовольственные товары для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения
ТКУП «Универмаг Беларусь» с 1 по 30 июня 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция к юбилею универмага)
ООО «Торговый дом «На Немиге» каждый вторник, среду, субботу июня 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
ООО «Торговый дом «На Немиге» с 25 июня по 3 июля 25% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары
ООО «Торговый дом «На Немиге» каждую пятницу июня до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
УП «Кирмаш» каждую среду, пятницу мая 20% на непродовольственные товары
УП «Кирмаш» 4, 11, 25 июня 25% на непродовольственные товары
ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2) 12 июня 15%
ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2) с 1 по 30 июня от 20 до 50% на товары отдельных производителей
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) каждую среду июня 15% (кроме уцененных, акционных товаров)
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) с 1 по 30 июня от 15 до 20% на холодильники «Атлант», а также 15% на велосипеды, самокаты, коньки роликовые
ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38) каждый четверг, субботу июня 15% на отдельные группы товаров
ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) каждую среду июня 15% на отдельные группы товаров
ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) с 1 по 30 июня 10% на отдельные группы товаров
ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40) каждый вторник июня 15% на отдельные группы товаров
ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) каждый четверг июня 15%
ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1) 13, 14, 21, 22, 27, 28 июня 10%, а также до 60% на отдельные группы товаров
ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) каждый вторник, четверг, воскресенье июня 20%
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1) каждую среду июня 20%
ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32) каждую среду, четверг июня 15%
ООО «Торговый дом «Дюймовочка» (ул. Притыцкого, 40) каждую субботу, воскресенье июня 20%
ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46) каждую среду, субботу июня 20%
ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1) с 1 по 31 июня 15% на отдельные группы товаров
ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30) каждый четверг июня 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров и счетчиков газа «Гранд 1,6»)
ЗАО «Универсам «Кунцевщина» (ул. Матусевича, 75) 24, 25 июня 15% на непродовольственные товары
Магазины торгового центра «Столица» 9, 10 и 23, 24 июня от 5 до 50%


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Теги: Минск
 
 
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Минские магазины и торговые центры в июне будут проводить скидочные дни. Товары можно будет приобрести со скидкой до 60%.
 
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