До 60% дешевле. В какие дни в июне минские магазины и ТЦ будут продавать товары со скидками

|В каких магазинах и торговых центрах в мае искать скидки?
|Магазин, ТЦ
|В какие дни будут скидки
|Размер скидки
|ОАО «ЦУМ Минск»
|2, 7, 14, 16, 21, 23, 28 июня
|20% на непродовольственные товары, на продовольственные товары при сумме покупки от 15 рублей — 5%
|ОАО «ЦУМ Минск»
|каждый понедельник июня
|18% на непродовольственные товары для держателей дисконтных карт
|ОАО «ГУМ»
|1 июня
|20% на товары для детей (акция ко Дню защиты детей)
|ОАО «ГУМ»
|7, 28 июня
|23% на непродовольственные товары (акция «Щедрый день»)
|ОАО «ГУМ»
|14, 21 июня
|20% на непродовольственные товары (акция «Щедрый день»)
|ОАО «ГУМ»
|5, 6, 15, 16, 26, 27 июня
|25% в секциях непродовольственных товаров
|ТКУП «Универмаг Беларусь»
|каждый понедельник июня
|8% на продовольственные товары для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения
|ТКУП «Универмаг Беларусь»
|с 1 по 30 июня
|25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция к юбилею универмага)
|ООО «Торговый дом «На Немиге»
|каждый вторник, среду, субботу июня
|22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|ООО «Торговый дом «На Немиге»
|с 25 июня по 3 июля
|25% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары
|ООО «Торговый дом «На Немиге»
|каждую пятницу июня
|до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|УП «Кирмаш»
|каждую среду, пятницу мая
|20% на непродовольственные товары
|УП «Кирмаш»
|4, 11, 25 июня
|25% на непродовольственные товары
|ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2)
|12 июня
|15%
|ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2)
|с 1 по 30 июня
|от 20 до 50% на товары отдельных производителей
|ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)
|каждую среду июня
|15% (кроме уцененных, акционных товаров)
|ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)
|с 1 по 30 июня
|от 15 до 20% на холодильники «Атлант», а также 15% на велосипеды, самокаты, коньки роликовые
|ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38)
|каждый четверг, субботу июня
|15% на отдельные группы товаров
|ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55)
|каждую среду июня
|15% на отдельные группы товаров
|ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55)
|с 1 по 30 июня
|10% на отдельные группы товаров
|ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40)
|каждый вторник июня
|15% на отдельные группы товаров
|ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)
|каждый четверг июня
|15%
|ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1)
|13, 14, 21, 22, 27, 28 июня
|10%, а также до 60% на отдельные группы товаров
|ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38)
|каждый вторник, четверг, воскресенье июня
|20%
|ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1)
|каждую среду июня
|20%
|ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32)
|каждую среду, четверг июня
|15%
|ООО «Торговый дом «Дюймовочка» (ул. Притыцкого, 40)
|каждую субботу, воскресенье июня
|20%
|ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46)
|каждую среду, субботу июня
|20%
|ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1)
|с 1 по 31 июня
|15% на отдельные группы товаров
|ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30)
|каждый четверг июня
|20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров и счетчиков газа «Гранд 1,6»)
|ЗАО «Универсам «Кунцевщина» (ул. Матусевича, 75)
|24, 25 июня
|15% на непродовольственные товары
|Магазины торгового центра «Столица»
|9, 10 и 23, 24 июня
|от 5 до 50%