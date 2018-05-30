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"Чудо-лопата для тещи": дачники продолжают совершенствовать орудия труда

31.05.2018 11:55 — Разное | Tut.by  
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Это только кажется, что лопата — это просто. Дачники совершенствуют орудия труда. Тренд последних дачных сезонов — чудо-лопаты во всех их проявлениях.


По-хорошему, это не совсем лопата, это разрыхлитель почвы. Но называют его только так, и разновидностям придумывают разные названия, вроде «пахарь» и «землекоп» .


Фото сайта sovets.net


Основное достоинство — облегчает рыхление даже очень твердой земли, причем основная нагрузка приходится не на спину, как при использовании обычной штыковой лопаты, а на ноги (загонять рабочие вилы в грунт) и на руки. Спина во время работы находится в вертикальном положении и почти не нагружена. Ну, не считая нагрузки от тягания самой лопаты по земле — ее вес может быть и 6 килограммов.

Реклама гласит: «Хотите перекапывать участок с радостью каждый сезон, забыть об усталости, боли в спине после работы и растяжении мышц после трудоемких рыхлений почвы обычными приспособлениями? Вам нужна чудо-лопата!»

Ролики на Youtube говорят о том же. У ролика «Чудо лопата для тёщи» — под 368 тысяч просмотров.

Разные модели тестируют с 2014 года.

Купить это приспособление можно в Беларуси — несколько интернет-площадок предлагают разные модели по 50−60 рублей. А в Сети есть с десяток обучающих видео как «сварить» чудо из подручных железок.

 
 
Ссылка на источник 52
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