"Втроем работаем - денег хватает". Как живут в районе, где многие не могут купить минимум товаров

«Кто хочет больше денег, идет в дальнобойщики», — говорит Елена, жительница города Миоры. По официальной статистике Миорский район один из самых бедных в стране, а средняя зарплата, по данным профсоюзов, здесь не позволяет населению совершить покупки и оплатить услуги в пределах минимального потребительского бюджета. FINANCE.TUT.BY съездил в Миорский район и расспросил местных жителей, как им живется.





Профсоюзы проводили мониторинг ситуации с выплатой зарплат, ростом цен и выяснили, что в некоторых районах заработки не позволяют в полной мере приобретать товары и оплачивать услуги в соответствии с минимальным потребительским бюджетом (МПБ). Специалисты сравнили данные результатов мониторинга цен со средней заработной платой по каждому району. В их числе проблемных районов оказался и Миорский. МПБ представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты для семьи из четырех человек с мая выросли до 340,56 рубля, а для трудоспособного населения — до 437,85 рубля.

«Если пойму, что может быть лучше, отправлюсь в Минск»

Жители Миорского района в этом году заметно урезали расходы в магазинах, на рынках и общепите. Так, розничный товарооборот за первые 4 месяца этого года упал на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в столовых и кафе — больше чем на четверть (на 26,1%).

В районе одни из самых низких зарплат в стране. Так, апрельские зарплаты хоть и выросли на 37,8 рубля, но едва превышают 600 рублей. И это до уплаты налогов. Но не все местные жители согласны с таким суммами. Говорят, что в реальности зарплаты еще меньше.

— Получаю примерно 200 долларов, это средние цифры по городу, — рассказывает Александр. Он живет в Миорах вместе с родителями и зарабатывает в интернете — привлекает инвестиции для криптовалютного фонда.





Отец трудится водителем в соседнем городке и получает около 500 рублей. Мама работает на мясокомбинате — чистит туши на конвейере и получает за это 600 рублей. Этой осенью женщина должна была выйти на пенсию — ей исполнится 55 лет. Но из-за увеличения страхового стажа заслуженный отдых пока откладывается.

— Она держится, вы же знаете эту советскую закалку. Но по ночам спать не может из-за того, что руки болят. Думаю, если бы предложили работу полегче, мама бы с радостью согласилась, — рассуждает парень.

У семьи общий бюджет, поэтому «денег хватает, если три дохода взять», говорит Александр.





— Даже получается копить. Но я хочу, чтобы мама уволилась с работы, и тогда не отрицаю, что еще устроюсь на работу по найму.

В том, чтобы сейчас искать вакансии через центр занятости, Александр не видит смысла: «Зачем идти на обычную работу за двести рублей, если я в интернете столько же зарабатываю, и там у меня еще есть перспектива развития». Парень считает, что в Миорах лучше действовать через знакомых. «Как показывает практика, это гораздо эффективнее. Сарафанное радио в маленьком городе хорошо работает», — объясняет он.

— Не знаю таких молодых людей, которые пытались найти работу и не могли это сделать. Все равно появляются вакансии — то в магазин нужен человек, то на заправку. Конечно, людям более взрослым уже сложнее что-то найти. Особенно это касается профессий, где нужно обучение.

В общереспубликанском банке вакансий сейчас значится около 100 предложений от организаций Миорского района. Большинство из них — с зарплатой до 350 рублей.

За плечами у Александра два временных переезда — в Варшаву и Санкт-Петербург. В обоих городах парень планировал подзаработать, но через несколько месяцев после приезда понял, что денежные ожидания не оправдаются.

— Когда я начал учиться на карту поляка, понял, что хочу пожить в Польше. Довольно спонтанно переехал туда и быстро нашел работу охранником, даже с плохим знанием языка. Но я пробыл там полгода и понял, что в плане заработка ожидал большего от этой страны.





Однако в родном городе после возвращения парень пробыл недолго и через месяц отправился поработать в Санкт-Петербург.

— У меня очень много друзей и знакомых там. Пообщался с ними, говорят: «Да, у нас обстановка получше, в принципе, можно тысячу долларов заработать». Поехал посмотреть, оказалось, что там тоже не все гладко, много развода. Например, приходишь устраиваться грузчиком, а тебе предлагают продавать двери.

Парень объясняет, что после всех обязательных трат у него оставалось примерно столько же денег, как сейчас в Беларуси. Например, чтобы снять однокомнатную квартиру на окраине, нужно было отдать почти 400 долларов вместе с коммунальными. Поэтому через девять месяцев Александр снова приехал в Миоры, где и живет до сих пор. Переезжать в ближайшее время не планирует — взял перерыв до конца лета.





— Посмотрю, как будут дела идти. Если пойму, что может быть лучше, отправлюсь в Минск. Плана «уехать из Беларуси» нет, я осознал, что хочу здесь жить. В большом городе, чтобы отдохнуть, нужно куда-то прийти. А тут нет спешки и давки, поэтому отдыхаю прямо на ходу. Да и город развивается: недавно открыли больницу, сейчас строят металлопрокатный завод. Даже детское кафе появилось — там все очень простенько, но уже есть куда прийти.

То самое кафе в Миорах открылось пару месяцев назад, и сюда еще требуются работники. «У нас объявление с самого открытия висит», — рассказывает Анастасия, которая работает здесь продавцом. Девушка вернулась в город после учебы в Полоцке и планирует поступать на заочное в Могилев, чтобы стать инженером-технологом. Но пока она трудится тут — делает посетителям кофе, накладывает мороженое и готовит наггетсы с хот-догами. Говорит, что до появления этого места «в городе было некуда пойти».





Обещанная зарплата Анастасию «полностью устраивает». Точные цифры она не называет, но на вопрос «больше трехсот рублей?» отрицательно качает головой. Однако эти деньги на руки девушка пока не получила, так как работает меньше месяца. Устроиться на работу девушке помогла мама, которая знакома с хозяйкой кафе — они с мужем живут в Полоцке, а в Миорах решили открыть бизнес.

— Тяжело ли работу найти? Мне кажется, это зависит от людей.





«И хочу работать, и могу, а возможности такой нет»

48-летний Сергей живет в Миорах с рождения. Несмотря на два высших образования, он уже год не может найти работу. «Когда уже начнут принуждать к труду, сколько я должен лоботрясничать», — грустно шутит мужчина и показывает направления из центра занятости, где он состоит на учете. Там указаны несколько десятков рабочих мест, и напротив каждого вручную приписано — «отказано из-за отсутствия вакансий».

— Это за два месяца сколько обращений и отказов. Нет мест. Еще, бывает, обращаешься на вакансию, а там взяли обязанное лицо, которое обязано алименты отрабатывать.





Сергей окончил университет культуры и истфак БГУ, по образованию он библиотекарь и учитель.

— Работал в Минске немного, но по семейным обстоятельствам пришлось вернуться — мать заболела. С этого момента и началось мое мытарство. Учить некого — это действительно так, школы закрываются одна за другой.

За это время пришлось сменить несколько работ, последнее место — директор сельского Дома культуры. «Кроме меня там работал только худрук на полставки», — добавляет Сергей. Оттуда уволили из-за того, что «якобы был пьян во время рабочего дня», говорит мужчина. Но сам Сергей утверждает, что главная причина — его политические убеждения, членство в Объединенной гражданской партии.

— Поэтому сейчас почти год нигде не работаю, в последнее время даже пособие не платят.





На вопрос, за какие деньги он живет, мужчина тихо отвечает: «По людям годуюсь, можно сказать так. В долгах как в шелках».

— Знакомые иногда помогают, стрельнешь пятерку-десятку. Потребности у меня минимальные, покушать только нужно. Самое мое любимое блюдо сейчас — пародия на плов, жареное легкое говяжье с дробленым рисом. Дешево и сердито. По крайней мере не голоден, еще и лишний вес есть. Но все равно эта жизнь противоестественная, нечеловеческая. Человек должен работать, приносить пользу и свой хлеб иметь. Насколько абсурдная ситуация: и хочу работать, и могу, а возможности такой нет.





Эльвире Людомировне — 85 лет. Почти всю жизнь она провела в Миорах, работала тоже тут — вначале кастеляншей, потом парикмахером. За это время у нее набралось почти сорок лет стажа. Сейчас женщина обитает в частном доме вместе со своей козой — мама умерла тридцать лет назад, других родственников нет.

— Четыреста с копейками получаю, с добавкой в пять процентов. Пенсии не хватает, конечно. Откладывать ничего не получается. Люди деньги на книжку кладут, а у меня ни копейки нигде нет. Лекарства дорогие, газ в баллонах надо покупать, на остальное совсем ничего не остается. Еще обуться и одеться надо, голым же ходить не будешь.

Бывает, что денег до новой пенсии не хватает, тогда Эльвира Людомировна занимает небольшую сумму у знакомых. Женщина признается, что огород ее очень выручает. «Кабачки свои, картошечка, лук и чеснок, зелень» — перечисляет пенсионерка. В магазине обычно покупает хлеб и молоко, «редко мясо или колбасу».





Райисполком: «Просроченную зарплату выплатят в ближайшие дни»

Местные власти рассказывают, что проблемы со своевременной выплатой зарплаты есть, но в основном задерживают выплаты в сельскохозяйственных организациях. Чиновники говорят, что за март и за апрель предприятия-должники рассчитаются с работниками в ближайшие дни. С такими организациями, говорят в райисполкоме, существуют договоренности — чтобы руководство выдало зарплаты, им могут раньше дать аванс за сданную продукцию.

— Четырем хозяйствам осталось за март выплатить, остальным за апрель. За май еще не начислена зарплата, поэтому сегодня-завтра мы полностью рассчитаемся со всеми задолженностями, — объясняет Вячеслав Белько, заместитель председателя Миорского райисполкома.

Чиновник отмечает, что в районе появляются новые рабочие места — в мае открылась районная больница, которая строилась тридцать лет. Из других надежд местных властей — строительство металлопрокатного завода, на который трудоустроят около 500 человек. Планируется, что продукция будет идти не только на внутренний рынок, но и на экспорт. «Если заводу получится заработать — это и налоги в районный бюджет, и изменение инфраструктуры», — надеется Вячеслав Белько.

В Миорском районе на начало мая проживало 19 855 человек. Это на 343 человека меньше, чем год назад. Сокращается и численность занятого в экономике населения — до 8 476 человек на начало мая этого года (это на 105 человек меньше, чем год назад).

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