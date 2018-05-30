В Ивацевичах многодетная мать ограбила ИП...

В Ивацевичский РОВД обратился 42-летний индивидуальный предприниматель и сообщил, что у него из квартиры похитили 8080 долларов США, 7000 российских рублей и 7 золотых ювелирных изделий. Гражданин рассказал, что к краже может быть причастна его бывшая сожительница - 23-летняя ранее судимая за кражи жительница райцентра. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин рассказал подробности:

- Пострадавший и злоумышленница какое-то время сожительствовали, а потом разошлись. Женщина знала, где у бизнесмена хранятся сбережения. В один из визитов она похитила ключ от квартиры индивидуального предпринимателя и в его отсутствие наведывалась туда. Она брала деньги небольшими суммами для личных нужд. Пропажа средств и ювелирных изделий обнаружилась, когда бизнесмен собрался покупать дорогостоящую вещь, а денег не оказалось. Тогда он обратился в милицию.

Кстати, злоумышленница находится в отпуске по уходу за ребенком. Она мать пятерых детей. Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело.