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В Ивацевичах многодетная мать ограбила ИП...

31.05.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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В Ивацевичах многодетная мать ограбила ИП...

 

В Ивацевичский РОВД обратился 42-летний индивидуальный предприниматель и сообщил, что у него из квартиры похитили 8080 долларов США, 7000 российских рублей и 7 золотых ювелирных изделий. Гражданин рассказал, что к краже может быть причастна его бывшая сожительница - 23-летняя ранее судимая за кражи жительница райцентра. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин рассказал подробности:

 

- Пострадавший и злоумышленница какое-то время сожительствовали, а потом разошлись. Женщина знала, где у бизнесмена хранятся сбережения. В один из визитов она похитила ключ от квартиры индивидуального предпринимателя и в его отсутствие наведывалась туда. Она брала деньги небольшими суммами для личных нужд. Пропажа средств и ювелирных изделий обнаружилась, когда бизнесмен собрался покупать дорогостоящую вещь, а денег не оказалось. Тогда он обратился в милицию.

 

Кстати, злоумышленница находится в отпуске по уходу за ребенком. Она мать пятерых детей. Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело.

 
 
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...сообщил, что у него из квартиры похитили 8080 долларов США, 7000 российских рублей и 7 золотых ювелирных изделий.
 
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