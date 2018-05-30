По факту смерти 11-летней Насти Гавриленко в больнице Петрикова возбуждено уголовное дело

Была проведена проверка, после которой cследствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 162 УК Беларуси (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть пациента). Подозреваемых в деле пока нет.

Министром здравоохранения этот случай взят на личный контроль.

Сообщается, что бывший директор оздоровительного центра работает рядовым врачом. Его обязанности исполняет заместитель.

Родителя девочки считают, что она умерла из-за того, что ей не была оказана своевременная и надлежащая помощь.