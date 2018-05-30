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В США смертельно больным разрешили принимать экспериментальные лекарства
31.05.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
Законопроект вызвал серьезные дискуссии в американском конгрессе: республиканцы, в том числе сам президент, выступали за нововведения, а демократы настаивали на том, что смертельно больные из-за этого решения получат ложную надежду.
Закон позволит американцам, страдающим от смертельных заболеваний и опробовавшим все существующие методы лечения, принимать неопробованные лекарства и участвовать в экспериментальных программах.
Стоит отметить, что процесс получения разрешения на выход нового препарата на прилавки может растягиваться на несколько лет.
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Законопроект вызвал серьезные дискуссии в американском конгрессе: республиканцы, в том числе сам президент, выступали за нововведения, а демократы настаивали...
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