В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США смертельно больным разрешили принимать экспериментальные лекарства Законопроект вызвал серьезные дискуссии в американском конгрессе: республиканцы, в том числе сам президент, выступали за нововведения, а демократы настаивали...

Законопроект вызвал серьезные дискуссии в американском конгрессе: республиканцы, в том числе сам президент, выступали за нововведения, а демократы настаивали на том, что смертельно больные из-за этого решения получат ложную надежду.Закон позволит американцам, страдающим от смертельных заболеваний и опробовавшим все существующие методы лечения, принимать неопробованные лекарства и участвовать в экспериментальных программах.Стоит отметить, что процесс получения разрешения на выход нового препарата на прилавки может растягиваться на несколько лет.