Борисовчанина обвиняют в угоне и совершении ДТП в новогоднюю ночь





25-летний борисовчанин имеет богатую криминальную карьеру: за последние десять лет на его счету пять судимостей за угоны, кражи и иные преступления. Летом прошлого года он освободился из мест лишения свободы и проживал со своей матерью в частном секторе в Борисове.

Вставать на путь исправления борисовчанин не спешил, что и показали события 1 января 2018 года. Следователи установили, что в новогоднюю ночь подозреваемый зашел к соседу, а когда тот попросил гостя удалиться, то обиженный мужчина прихватил с собой без разрешения ключи от автомобиля, лежавшие на тумбочке в коридоре. После этого он залез в припаркованный на приусадебном участке Hyundai Santa Fe и поехал пьяный кататься по городу.





По центральной улице Борисова обвиняемый решил пролететь на скорости 90 км/ч, что значительно выше разрешенных 40 км/ч. На одном из перекрестков он проигнорировал красный сигнал светофора и не остановился, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Mazda, движущимся "на зеленый".

"После того, как следственно-оперативная группа зафиксировала последствия столкновения транспортных средств, мужчину отправили домой. Уже через несколько часов после этого фигурант пытался похитить денежные средства с банковской карточки, случайно забытой в банкомате. Но ему это не удалось, потому что карточка заблокировалась в связи с тем, что он трижды ввел неправильный пин-код", - уточнила обстоятельства дела официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Следующее преступление обвиняемый совершил 5 января, когда приехал в гости к своему знакомому в г.п. Октябрьский Гомельской области. Ночью, разбив окно гвоздодером, он проник в магазин и похитил денежные средства, продукты питания, спиртные напитки и иные товары на общую сумму 580 рублей. Уже на следующее утро его задержали и заключили под стражу.





После получения заключения судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой водитель Mazda получил телесные повреждения в ДТП, в отношении 25-летнего подозреваемого возбудили дополнительное уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 214 (угон), ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 212 (покушение на хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, совершенное повторно, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации), ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для направления в суд.





Фото: Следственный комитет