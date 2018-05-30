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В Добрушском районе 7-летнего мальчика госпитализировали с алкогольным отравлением
31.05.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
Предварительно установлено, что мальчик был оставлен матерью, ушедшей в ночную смену, на попечение ее младшего 16-летнего брата. Подросток встретился со своим приятелем. У старших ребят оказались бутылка водки и 2 л пива. Распивать спиртное подростки ушли к водоему, взяли с собой и 7-летнего мальчика, которому также предложили спиртное. Спустя некоторое время ребенку стало плохо. «Скорая» доставила его в больницу.
По факту произошедшего милиция проводит проверку.
Начальник управления судебно-медицинских экспертиз УГКСЭ по Гомельской области Игорь Шкилев подчеркивает, что даже малая доза алкоголя весьма опасна для неокрепшего детского организма. Последствия могут быть самые непредсказуемые.
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