В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Внешний госдолг сократился почти на 2% до $16,4 млрд При этом внешний госдолг на 1 мая составил $16,4 млрд – с начала года он сократился на $315,6 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%. ...

При этом внешний госдолг на 1 мая составил $16,4 млрд – с начала года он сократился на $315,6 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%.По данным Минфина, в январе-апреле этого года были привлечены внешние госзаймы на сумму $990,5 млн. В том числе $600 млн за счет еврооблигаций и $313,6 млн – займ правительства и банков Росси.В счет погашения внешнего госдолга с начала 2018 года выплачено $1 млрд 235,1 млн ($800 млн – еврооблигации, $179,3 млн – банкам КНР, $137,1 млн – правительству России и др.).В Минфине также проинформировали, что внутренний госдолг по состоянию на 1 мая составил 9,4 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 261,8 млн. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 2,9%.