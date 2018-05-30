В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Погода 1 июня: ночью возможны заморозки, днем — до 28 градусов тепла ...

В пятницу,, ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха минимальная ночью будет составлять +3… +9°С, по северо-востоку республики в отдельных районах на почве возможны заморозки до 0… -2°С. Днем воздух прогреется до +18... +24°С, по юго-западу республики ночью прогнозируется +10… +14°С, днем — +25… +28°С.В субботу,, синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, лишь днем в крайних северо-западных районах Беларуси возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южной четверти 4-9 м/с, при грозах — порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью будет колебаться от +5°С по крайнему юго-востоку до +14°С по западу страны, днем прогнозируется до +23… +28°С.В воскресенье,, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит +10… +15°С, днем припечет до +24… +30°С.