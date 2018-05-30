В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: все люди в погонах должны быть образцом порядочности - Беларусь не собирается втягиваться в гонку вооружений, а тем более попусту ”бряцать оружием“. Однако складывающаяся военно-политическая обстановка не...

Александр Лукашенко требует, чтобы вложенные деньги давали реальный рост боевых возможностей Вооруженных Сил и повышали обороноспособность государства:Главнокомандующий ставит задачу не просто сохранить или увеличить военный потенциал армии, но и рационально его применять:Именно на эти аспекты Президент потребовал обратить внимание при проверке Вооруженных Сил. В ходе ее проведения вскрыто множество различных недостатков. По оценке Президента, почти все они - субъективного характера. Речь идет о формализме‚ безалаберности и банальной неорганизованности. Вывод Президента:По поручению Президента были также изучены вопросы идеологической работы, так как она непосредственным образом влияет на воинскую дисциплину. Проверка показала, что в армии сохраняется устойчивая тенденция к сокращению количества правонарушений. Но они есть. По такому показателю‚ как коэффициент преступности, ситуация в Вооруженных Силах лучше, чем в целом по стране. Относительно стабильно и состояние по коррупционным проявлениям. Сокращается количество преступлений, связанных с гибелью личного состава при исполнении служебных обязанностей. В то же время в 2017 году зафиксирован значительный рост фактов неуставных взаимоотношений. Президент потребовал исчерпывающего ответа на вопрос, с чем это связано. Действительно ли имеет место всплеск безобразий по так называемой ”неуставщине“ или статистика отражает повышение требовательности должностных лиц Минобороны и других компетентных госорганов?Высокую планку требований к армии Александр Лукашенко объяснил историческим примером. Именно самоуспокоенность стала причиной поражений в первые годы Великой Отечественной войны. Отсюда вывод:Фото: