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Лукашенко: все люди в погонах должны быть образцом порядочности

31.05.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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- Беларусь не собирается втягиваться в гонку вооружений, а тем более попусту ”бряцать оружием“. Однако складывающаяся военно-политическая обстановка не позволяет в настоящее время выстраивать другие пропорции финансирования государственных расходов. И впредь на нашу безопасность тратить будем столько, сколько нужно. Кормить надо своих солдат.



Александр Лукашенко требует, чтобы вложенные деньги давали реальный рост боевых возможностей Вооруженных Сил и повышали обороноспособность государства:

- Недопустимо, чтобы дорогостоящее оружие использовалось не в полную силу, а тем более приходило в негодность из-за непрофессионализма отдельных командиров.



Главнокомандующий ставит задачу не просто сохранить или увеличить военный потенциал армии, но и рационально его применять:

- Речь идет не только о военных расходах. Одними из ключевых элементов боеспособности являются готовность к отмобилизованию и обученность войск, особенно офицеров. Вообще без солдата, офицера, генерала никакое оружие никакой армии не поможет. Любым оружием и прочим, что находится на вооружении армии, надо уметь пользоваться. Это аксиома.




Именно на эти аспекты Президент потребовал обратить внимание при проверке Вооруженных Сил. В ходе ее проведения вскрыто множество различных недостатков. По оценке Президента, почти все они - субъективного характера. Речь идет о формализме‚ безалаберности и банальной неорганизованности. Вывод Президента:

- Для нас это крайне неприемлемо и недопустимо. Мы не настолько богаты, чтобы подобным образом нести службу в Вооруженных Силах и распоряжаться тем имуществом, которое имеем. Все люди в погонах, особенно командиры, должны быть образцом порядочности и добросовестного исполнения служебных обязанностей. Это касается как применения вверенных подразделений и вооружений‚ так и воспитания подчиненных. Именно офицерскому корпусу доверены судьбы молодых людей, из которых они за короткое время должны подготовить настоящих бойцов, настоящих защитников нашего Отечества.



По поручению Президента были также изучены вопросы идеологической работы, так как она непосредственным образом влияет на воинскую дисциплину. Проверка показала, что в армии сохраняется устойчивая тенденция к сокращению количества правонарушений. Но они есть. По такому показателю‚ как коэффициент преступности, ситуация в Вооруженных Силах лучше, чем в целом по стране. Относительно стабильно и состояние по коррупционным проявлениям. Сокращается количество преступлений, связанных с гибелью личного состава при исполнении служебных обязанностей. В то же время в 2017 году зафиксирован значительный рост фактов неуставных взаимоотношений. Президент потребовал исчерпывающего ответа на вопрос, с чем это связано. Действительно ли имеет место всплеск безобразий по так называемой ”неуставщине“ или статистика отражает повышение требовательности должностных лиц Минобороны и других компетентных госорганов?




Высокую планку требований к армии Александр Лукашенко объяснил историческим примером. Именно самоуспокоенность стала причиной поражений в первые годы Великой Отечественной войны. Отсюда вывод:

- Расслабляться нам нельзя. Подобное расслабление превращается в головотяпство и безответственность, а оно потом дорого обходится государству и народу… Не дай Бог военное время… Из всего надо делать соответствующие выводы, чтобы не было потом больно.  

Фото: БЕЛТА

 
 
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- Беларусь не собирается втягиваться в гонку вооружений, а тем более попусту ”бряцать оружием“. Однако складывающаяся военно-политическая обстановка не...
 
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