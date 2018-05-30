В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Детей в Беларуси с 2010 года стало на 6% больше - Белстат В минувшем году в нашей стране родились 103 тыс. детей, мальчиков традиционно больше, чем девочек, - 53 тыс. против 50 тыс. В Белстате также отметили, что в...

В минувшем году в нашей стране родились 103 тыс. детей, мальчиков традиционно больше, чем девочек, - 53 тыс. против 50 тыс.В Белстате также отметили, что в прошлом году в стране появились на свет 1099 двоен и 16 троен. Доля детей, рожденных вторыми, составила 39,5% от общего числа родившихся, третьими и более – 20,3% (в 2010 году было соответственно 36,1% и 11,6%).Размер пособий при рождении ребенка в мае 2018 года по сравнению c аналогичным периодом минувшего года увеличился на 12,4%, размер пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет – на 19,4%, отметили в статкомитете.Сейчас единовременное пособие при рождении первого ребенка составляет 2066 руб., второго и последующих – 2892руб. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет составляет сейчас 312 руб. на первого ребенка, 357 – на второго и последующих, 401 – на ребенка-инвалида.Коэффициент младенческой смертности составил в Беларуси в прошлом году 3,2 на 1000 родившихся живыми (в 2010 году было 4). Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет сократился с 5,4 в 2010 году до 3,9 на 1000 родившихся живыми в 2017 году.