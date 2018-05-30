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ШОС предупреждает о возможном объединении "Исламского государства" и "Аль-Каиды"

31.05.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Об этом на форуме "Современные системы безопасности - Антитеррор" заявил директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Евгений Сысоев, сообщает ТАСС. "Мы не исключаем возможность объединения террористического потенциала ИГ и "Аль-Каиды" в рамках единой сети. Подобный союз способен будет охватить своими спящими и активными ячейками многие страны мира", - сказал он во время своего выступления.

По словам Сысоева, конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке все еще остаются очагами напряжения, несмотря на усилия мирового сообщества по стабилизации обстановки в регионе. При этом жители Сирии, Ирака, Ливии и Йемена служат основными источниками экспорта миграционных волн, нестабильности и терроризма.

"За прошлый год в результате деятельности террористов в мире погибло более 33 тысяч человек. А с 2014 года эта цифра составляет уже 152 тысячи человек. Ежегодно на планете совершается около 1,6 тысячи терактов. В данный момент наибольшее волнение вызывает ситуация в Афганистане, на территории которого по разным оценкам сконцентрировалось до 5 тысяч боевиков ИГ", - подытожил представитель ШОС.

 
 
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Об этом на форуме "Современные системы безопасности - Антитеррор" заявил директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической...
 
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