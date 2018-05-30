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Трамп обсудил с Ким Кардашьян тюремную реформу

31.05.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Президент США принял светскую львицу в Овальном кабинете Белого дома. «Прекрасная встреча с Ким Кардашьян сегодня, говорили о тюремной реформе и вынесении приговоров», — написал американский лидер в Twitter.


Эта встреча не была прописана в официальном рабочем графике главы Белого дома. По информации СМИ, Трамп и супруга рэпера Канье Уэста должны были обсуждать вопрос помилования 63-летней Элис Мэри Джонсон, которая отбывает пожизненное наказание. Женщина была осуждена в штате Теннесси в 1996 году за хранение кокаина, организацию его сбыта и отмывание денег. Несмотря на то, что это было первое правонарушение в жизни американки, она получила пожизненный срок без права на досрочное освобождение.

Правозащитники долгое время борются за освобождение Джонсон. Ким Кардашьян также выступает за помилование американки. Фотомодель также намеревалась обсудить данный вопрос с советником Трампа и его зятем Джаредом Кушнером, который отвечает за тюремную реформу.

Чем завершилась встреча президента США и Кардашьян — не сообщается.

 

 
 
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Президент США принял светскую львицу в Овальном кабинете Белого дома. «Прекрасная встреча с Ким Кардашьян сегодня, говорили о тюремной реформе и вынесении...
 
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