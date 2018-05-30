Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2018 г.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трамп обсудил с Ким Кардашьян тюремную реформу Президент США принял светскую львицу в Овальном кабинете Белого дома. «Прекрасная встреча с Ким Кардашьян сегодня, говорили о тюремной реформе и вынесении...

Президент США принял светскую львицу в Овальном кабинете Белого дома., — написал американский лидер в Twitter.Эта встреча не была прописана в официальном рабочем графике главы Белого дома. По информации СМИ, Трамп и супруга рэпера Канье Уэста должны были обсуждать вопрос помилования 63-летней Элис Мэри Джонсон, которая отбывает пожизненное наказание. Женщина была осуждена в штате Теннесси в 1996 году за хранение кокаина, организацию его сбыта и отмывание денег. Несмотря на то, что это было первое правонарушение в жизни американки, она получила пожизненный срок без права на досрочное освобождение.Правозащитники долгое время борются за освобождение Джонсон. Ким Кардашьян также выступает за помилование американки. Фотомодель также намеревалась обсудить данный вопрос с советником Трампа и его зятем Джаредом Кушнером, который отвечает за тюремную реформу.Чем завершилась встреча президента США и Кардашьян — не сообщается.