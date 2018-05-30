В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сорос запускает кампанию за новый референдум по Brexit Кампанию проводит финансируемое Соросом движение Best for Britain ("Лучшее для Британии"). На организуемые Best for Britain акции протеста и рекламную кампанию в печати...

Кампанию проводит финансируемое Соросом движение Best for Britain ("Лучшее для Британии"). На организуемые Best for Britain акции протеста и рекламную кампанию в печати Сорос уже перечислил 500 тыс. фунтов (около $700 тыс.).", - заявил Сорос.По словам Сороса, Британия вообще может не выходить из ЕС, проведя соответствующее голосование в Палате общин, что было бы для неё наилучшим вариантом.Brexit должен вступить в силу 29 марта следующего года, а переходный период продлится до 31 декабря 2020 года.