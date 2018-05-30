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Сорос запускает кампанию за новый референдум по Brexit
31.05.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
Кампанию проводит финансируемое Соросом движение Best for Britain ("Лучшее для Британии"). На организуемые Best for Britain акции протеста и рекламную кампанию в печати Сорос уже перечислил 500 тыс. фунтов (около $700 тыс.).
"Brexit - это чрезвычайно разрушительный процесс, вредный для обеих сторон. Развод будет длительным процессом. Он продлится, вероятно, свыше пяти лет. Пять лет - это целая вечность в политике, особенно в такие революционные времена, как сейчас", - заявил Сорос.
По словам Сороса, Британия вообще может не выходить из ЕС, проведя соответствующее голосование в Палате общин, что было бы для неё наилучшим вариантом.
Brexit должен вступить в силу 29 марта следующего года, а переходный период продлится до 31 декабря 2020 года.
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Кампанию проводит финансируемое Соросом движение Best for Britain ("Лучшее для Британии"). На организуемые Best for Britain акции протеста и рекламную кампанию в печати...
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