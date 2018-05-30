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В Витебске возле подъезда дома нашли полуторагодовалую девочку. Родителей ищут
31.05.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
Официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова сообщила подробности:
-- До приезда сотрудников милиции девочка находилась под присмотром неравнодушного витебчанина, который сообщил о ней в милицию. Ребенка осмотрели медики и доставили в клиническую больницу. Сообщений о пропаже ребенка в милицию не поступало. Розыск родителей или опекунов девочки продолжается. Просим всех, кто располагает сведениями о ней или ее родных, сообщить об этом по телефону 102.
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Официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова сообщила подробности: -- До приезда сотрудников милиции девочка находилась под...
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