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В БГУ вновь появится факультет журналистики

31.05.2018 12:06 — Разное | Аргументы и факты  
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В БГУ вновь появится факультет журналистики
БГУ / БЕЛТА

«Они коллегиально приняли решение о сохранении узнаваемого и ставшего брендом названия - факультет журналистики», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу БГУ. 

В БГУ вновь появится факультет журналистики В Белгосуниверситете начнут обучать профессиональных синоптиков

Вопрос о названии факультета оставался открытым после реорганизации Института журналистики. 

Во время круглого стола затрагивалась проблема невостребованности научных исследований факультета. Первый заместитель министра информации в этой связи подчеркнул, что сегодня министерству не хватает медиаметрического анализа современных медиа. 

«Эта научная отрасль не развивается в стране, а нам важно понимать и видеть все движения и изменения, происходящие в медиапространстве», - сказал Павел Легкий.

Рассматривались также вопросы современных компетенций, навыков и умений выпускников факультета. 

Ректор БГУ Андрей Король подчеркнул необходимость расширения и внедрения в образование новых методик и технологий для раскрытия творческого потенциала студента. 

«Мотивация к учебе зависит от возможностей самореализации. Одной из стратегических целей в БГУ является создание образовательной среды, которая позволит каждому молодому человеку выявить и раскрыть свой потенциал средствами учебных предметов», - сказал Андрей Король. 

 
 
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В Белгосуниверситете 30 мая состоялся круглый стол, посвященный вопросам подготовки журналистских кадров. Участие в нем приняли первый заместитель министра...
 
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