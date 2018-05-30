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В БГУ вновь появится факультет журналистики
31.05.2018 12:06 — Разное | Аргументы и факты
БГУ /
«Они коллегиально приняли решение о сохранении узнаваемого и ставшего брендом названия - факультет журналистики», - сообщает
Вопрос о названии факультета оставался открытым после реорганизации Института журналистики.
Во время круглого стола затрагивалась проблема невостребованности научных исследований факультета. Первый заместитель министра информации в этой связи подчеркнул, что сегодня министерству не хватает медиаметрического анализа современных медиа.
«Эта научная отрасль не развивается в стране, а нам важно понимать и видеть все движения и изменения, происходящие в медиапространстве», - сказал Павел Легкий.
Рассматривались также вопросы современных компетенций, навыков и умений выпускников факультета.
Ректор БГУ Андрей Король подчеркнул необходимость расширения и внедрения в образование новых методик и технологий для раскрытия творческого потенциала студента.
«Мотивация к учебе зависит от возможностей самореализации. Одной из стратегических целей в БГУ является создание образовательной среды, которая позволит каждому молодому человеку выявить и раскрыть свой потенциал средствами учебных предметов», - сказал Андрей Король.
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